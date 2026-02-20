Día Internacional del Gato: beneficios de tener uno en casa

San Pedro Sula, Honduras

Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial del Gato , una fecha dedicada a reconocer el papel que estos animales desempeñan en la vida de millones de personas. La jornada fue instaurada en memoria de “ Socks ”, el gato de la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton , que se convirtió en una figura muy querida en la Casa Blanca. Con el paso de los años, la celebración ha tomado un sentido más amplio: destacar los beneficios emocionales, físicos y sociales de convivir con un felino. Aunque muchos los consideran independientes y hasta misteriosos, los gatos han demostrado ser aliados silenciosos en el bienestar humano. Diversos estudios científicos respaldan lo que miles de dueños ya intuían: tener un gato en casa puede marcar una diferencia positiva en la salud mental. Health Harvard Publishing recoge investigaciones que coinciden en que la convivencia con gatos ayuda a disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo. La Asociación Psiquiátrica Americana (APA) y la Asociación Americana de Medicina Veterinaria señalan que el 84% de los dueños de gatos reconoce un impacto favorable en su salud mental. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Según encuestas citadas por la APA, un 62% de las personas con mascotas percibe una reducción de la ansiedad gracias a la presencia tranquila de sus animales. La sola compañía del gato —su rutina, su calma y su cercanía— puede generar una sensación de estabilidad emocional en momentos difíciles. A diferencia de otras mascotas, los gatos combinan afecto con independencia. Ofrecen cercanía sin exigir atención constante, una característica que muchas personas valoran, especialmente quienes atraviesan etapas de presión o agotamiento emocional. La ciencia también ha explorado qué ocurre en el cuerpo humano durante la interacción con un gato. Laura Elin Pigott, profesora de Neurociencias en la Universidad South Bank de Londres, explicó en el medio especializado The Conversation que las caricias suaves estimulan la liberación de oxitocina, conocida como la “hormona del afecto”. “Si el gato se siente seguro, la oxitocina fluye; si está incómodo o forzado, este proceso disminuye”, precisó Pigott. Este detalle subraya la importancia de respetar el espacio y las señales del animal para que el vínculo sea positivo para ambos.

Además de aumentar la oxitocina, el contacto con gatos puede reducir los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés. Investigaciones compiladas por la Universidad de Missouri y publicadas en Frontiers in Psychology indican que estos cambios pueden medirse incluso mediante análisis salivales en entornos controlados.

El poder del ronroneo

Uno de los sonidos más característicos del gato es su ronroneo. Más allá de asociarse con felicidad, este fenómeno tiene implicaciones fisiológicas. El Rutherford Veterinary Hospital documenta que las vibraciones del ronroneo se sitúan entre 25 y 150 Hertz, un rango que podría favorecer la relajación y contribuir a disminuir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La científica Elizabeth von Muggenthaler ha señalado que esas frecuencias coinciden con las utilizadas en terapias de estimulación mecánica para favorecer la regeneración ósea y la recuperación muscular. Aunque se necesitan más estudios, la coincidencia ha despertado interés en la comunidad científica. La relación entre gatos y salud también ha sido analizada en personas mayores. Investigaciones de la Universidad de Ginebra, citadas por Health Harvard Publishing, siguieron durante 18 años a más de 16.500 adultos de 50 años o más. Los resultados mostraron que quienes convivían con gatos presentaban un deterioro más lento en su fluidez verbal, una habilidad clave para la comunicación diaria. Adriana Rostekova, investigadora principal, explicó que los gatos pueden suplir parte de la red social de sus cuidadores, especialmente en contextos de soledad. Mientras tanto, otros estudios sugieren que los perros podrían asociarse más con la conservación de la memoria inmediata.

Impacto en la salud física

Los beneficios no se limitan al plano emocional. Un estudio publicado en el Journal of Vascular and Interventional Neurology en 2010 analizó datos de más de 4.000 personas durante una década y descubrió que quienes habían tenido gatos presentaban menor riesgo de muerte por infarto de miocardio en comparación con quienes nunca convivieron con uno. Asimismo, trabajos difundidos en publicaciones científicas de Elsevier indican que la exposición temprana a alérgenos felinos podría reducir la probabilidad de desarrollar ciertas alergias en la infancia. Estos hallazgos continúan siendo objeto de análisis, pero refuerzan la idea de que la convivencia responsable con mascotas puede tener efectos amplios.

Tres fechas para celebrarlos

El 20 de febrero no es la única fecha dedicada a los felinos. También se celebran el 8 de agosto y el 29 de octubre. Esta triple conmemoración convierte al gato en uno de los pocos animales con tres días internacionales en su honor, reflejo de su popularidad y del vínculo que ha construido con la humanidad. Además de sus beneficios, los gatos poseen características sorprendentes. No perciben el sabor dulce, ya que carecen de receptores funcionales para detectarlo, lo que confirma su naturaleza carnívora.