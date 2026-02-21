  1. Inicio
Joven motociclista muere en accidente en El Progreso

La víctima fue identificada como José Aron Peña.

En el accidente estuvieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo turismo.

El Progreso

Un joven motociclista que se dirigía a su trabajo perdió la vida en un accidente vial ocurrido la mañana de este sábado en El Progreso, Yoro.

La víctima fue identificada como José Aron Peña, cuyos familiares llegaron hasta el lugar del hecho.

El accidente se registró cerca de una gasolinera ubicada en la colonia Bendeck.

En el accidente estuvieron involucrados una motocicleta y dos vehículos tipo turismo. Uno de sus conductores fue detenido por la Policía Nacional.

Todavía se desconoce de manera oficial cómo se desarrollaron los hechos, los cuales deberán ser investigados por las autoridades competentes, ya que algunos testigos indicaron que la persona detenida se encontraba en supuesto estado de ebriedad.

