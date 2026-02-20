“¿Me vas a seguir vigilando?”: condenan a policía por agredir a un hombre

Tegucigalpa

El policía Dony Avimael Rivera Casco obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de un ciudadano que vive cerca de la posta policial, de acuerdo al sitio web del Ministerio Público.

Asimismo, el MP sostiene que se logró “acreditar los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la responsabilidad penal del ahora sentenciado”.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se originaron el 17 de octubre de 2023. El ofendido se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Belén de Comayagüela, frente a la Posta Policial de Belén, Cuarta Estación Policial UMEP-2, cuando Dony Rivera comenzó a cuestionarle qué observaba, al tiempo que realizaba ademanes intimidatorios.

Luego, a eso de las 7:00 de la noche, la víctima salió nuevamente a la terraza para realizar una llamada telefónica. El informe indica que permaneció en el lugar hasta aproximadamente la medianoche, momento en el cual escuchó que le lanzaban piedras; fue entonces que se percató de que Dony Rivera era quien lo incomodaba, expresándole: “¿Es que no te vas a dormir y me vas a seguir vigilando?”