“¿Me vas a seguir vigilando?”: condenan a policía por agredir a un hombre

La frase “¿Es que no te vas a dormir y me vas a seguir vigilando?” marcó el inicio de una agresión que terminó en una sentencia condenatoria contra un agente policial en Comayagüela.

La víctima se presentó en la posta policial para denunciar los hechos. Sin embargo, al cuestionar la conducta del agente, este respondió de forma violenta. Imagen del MP de Dony Avimael Rivera.
Tegucigalpa

El policía Dony Avimael Rivera Casco obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes en perjuicio de un ciudadano que vive cerca de la posta policial, de acuerdo al sitio web del Ministerio Público.

Asimismo, el MP sostiene que se logró “acreditar los hechos y fundamentos jurídicos que sustentan la responsabilidad penal del ahora sentenciado”.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se originaron el 17 de octubre de 2023. El ofendido se encontraba en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Belén de Comayagüela, frente a la Posta Policial de Belén, Cuarta Estación Policial UMEP-2, cuando Dony Rivera comenzó a cuestionarle qué observaba, al tiempo que realizaba ademanes intimidatorios.

Luego, a eso de las 7:00 de la noche, la víctima salió nuevamente a la terraza para realizar una llamada telefónica. El informe indica que permaneció en el lugar hasta aproximadamente la medianoche, momento en el cual escuchó que le lanzaban piedras; fue entonces que se percató de que Dony Rivera era quien lo incomodaba, expresándole: “¿Es que no te vas a dormir y me vas a seguir vigilando?”

Ante lo ocurrido, la víctima se presentó en la posta policial para denunciar los hechos. Sin embargo, al cuestionar la conducta del agente, este respondió de forma violenta: lo tomó de la camisa, lo arrastró hacia el interior de la estación, lo insultó y le propinó alrededor de siete bofetadas en el rostro.

Posteriormente, la víctima informó al agresor que tenía en la pierna izquierda 40 tornillos y cuatro platinas debido a una condición médica previa; sin embargo, el imputado ignoró esta situación y continuó con los insultos y las agresiones.

Los hechos fueron calificados como constitutivos del delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público, tipificado en el artículo 217 del Código Penal (Decreto 130-2017). Por este delito, el funcionario fue sancionado y se encuentra a la espera de que se le dicte la pena el próximo 3 de marzo de 2026.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
