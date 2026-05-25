En estado crítico dos policías heridos en enfrentamiento en Chamelecón

San Pedro Sula, Honduras

Uno de los agentes sufrió una herida de arma de fuego en el abdomen y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde será sometido a dos intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de su estado.

Tres agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos durante un enfrentamiento registrado en Chamelecón el pasado viernes permanecen hospitalizados en un centro asistencial de la ciudad.

Una segunda agente policial también permanece en UCI luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en cuatro ocasiones. Su condición es delicada y existe el riesgo de que presente secuelas permanentes en su movilidad.

El tercer agente resultó con una lesión en una pierna que afectó un tendón. El enfrentamiento ocurrió durante operaciones de vigilancia desarrolladas en la zona, donde las autoridades reportan presencia de estructuras criminales.

En el hecho murió un supuesto integrante de la Pandilla 18 durante el intercambio de disparos. Tras lo sucedido, la Policía mantiene operativos de vigilancia e intervención en distintos sectores de Chamelecón.