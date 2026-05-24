Polémica en la Gran Final: gol anulado a Motagua tras revisión en el FVS

Tegucigalpa, Honduras.

La gran final del fútbol hondureño ya está en marcha con el duelo decisivo entre Motagua y Marathón, en un ambiente de máxima tensión y expectativa por conocer al nuevo campeón de la Liga Nacional. Ambos equipos saltaron al terreno de juego con la obligación de imponer condiciones en una serie que llega completamente abierta.

El partido se mantiene 0-0 en el marcador, con un inicio intenso y disputado en cada sector del campo. Tanto azules como verdes han intentado tomar el control del ritmo, pero las defensas han respondido con solidez en un duelo donde cada error puede ser determinante para el desenlace del título.

La primera gran polémica del encuentro no tardó en aparecer. Óscar Padilla Discua logró enviar el balón al fondo de la red tras una jugada dentro del área, pero el tanto fue anulado por posición adelantada. La acción fue revisada por el FVS, en una decisión ajustada que generó discusión inmediata dentro y fuera del campo.