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Las bellezas de la final Motagua vs Marathón y policía robó suspiros en el Nacional

Las lindas chicas que engalanaron en la final de vuelta del Clausura 2026: bella policía robó suspiros en el Nacional.

Las bellezas de la final Motagua vs Marathón y policía robó suspiros en el Nacional
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Las hermosas chicas que enamoraron en la previa de la gran final del torneo Clausura 2026 entre Motagua y Marathón.

 FOTOS OPSA: Marvin Salgado | Alex Pérez.
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Las chicas nuevamente se hicieron presentes a un clásico y no se perdieron la fiesta deportiva en Tegucigalpa.
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Los aficionados de Motagua llegaron muy bien acompañadas al recinto capitalino para disfrutar de una gran final.
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Motagua está a las puertas de conquistar la corona y su afición no se quedó atrás. Todos se sumaron para apoyar a su equipo.
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La colochita enamoró a muchos aficionados que estaban afuera del recinto capitalino. Qué lindas, ombe.
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El partido de ida terminó en un empate 1-1 y los hinchas del Ciclón Azul anhelan un resultado positivo.
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¡Ella es otra de las que fue captada por LA PRENSA! Sin duda, las aficionadas del Motagua robaron miradas.
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Las aficiondas del Ciclón Azul no se perdieron la gran final de su amado equipo ante Marathón.
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¡Hermosa! Ella es la bella policía que fue captada por el Lente LA PRENSA en la previa del partido.
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La linda policía cautivó antes de la gran final y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
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Ella, los lentes y la camisa negra del Motagua: todo listo para disfrutar de la gran final del Clausura 2026.
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Bonito ambiente se vivió en las afueras del recinto capitalino para la gran final.
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¡Guapas! Así posaron ellas para nuestras cámaras en las calles de la capital.
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El Motagua busca su título número 20 en la Liga Nacional y sus aficionados buscan un resultado positivo.
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Así posó para nuestras cámaras esta linda chica del Motagua en las afueras del recinto capitalino.
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