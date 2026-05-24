Las bellezas de la final Motagua vs Marathón y policía robó suspiros en el Nacional

Las hermosas chicas que enamoraron en la previa de la gran final del torneo Clausura 2026 entre Motagua y Marathón.
Las chicas nuevamente se hicieron presentes a un clásico y no se perdieron la fiesta deportiva en Tegucigalpa.
Los aficionados de Motagua llegaron muy bien acompañadas al recinto capitalino para disfrutar de una gran final.
Motagua está a las puertas de conquistar la corona y su afición no se quedó atrás. Todos se sumaron para apoyar a su equipo.
La colochita enamoró a muchos aficionados que estaban afuera del recinto capitalino. Qué lindas, ombe.
El partido de ida terminó en un empate 1-1 y los hinchas del Ciclón Azul anhelan un resultado positivo.
¡Ella es otra de las que fue captada por LA PRENSA! Sin duda, las aficionadas del Motagua robaron miradas.
Las aficiondas del Ciclón Azul no se perdieron la gran final de su amado equipo ante Marathón.
¡Hermosa! Ella es la bella policía que fue captada por el Lente LA PRENSA en la previa del partido.
La linda policía cautivó antes de la gran final y así fue captada por las cámaras de LA PRENSA.
Ella, los lentes y la camisa negra del Motagua: todo listo para disfrutar de la gran final del Clausura 2026.
Bonito ambiente se vivió en las afueras del recinto capitalino para la gran final.
¡Guapas! Así posaron ellas para nuestras cámaras en las calles de la capital.
El Motagua busca su título número 20 en la Liga Nacional y sus aficionados buscan un resultado positivo.
Así posó para nuestras cámaras esta linda chica del Motagua en las afueras del recinto capitalino.