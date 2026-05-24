Motagua-Marathón: Beso de famosa periodista y ambientazo previo a la Gran Final

Así se vivió el espectacular ambiente previo a la gran final entre Motagua y Marathón, con un estadio lleno de color, pasión, el impresionante show de La Revo y hasta el romántico beso de una famosa periodista.
El estadio Nacional José de la Paz Herrera será el escenario de la gran final de la Liga Nacional de Honduras entre Motagua y Marathón, un duelo que promete emociones intensas y un ambiente espectacular en las gradas.
Los aficionados azules prometieron un lleno total en el coloso capitalino, y desde tempranas horas cada sector del estadio comenzó a teñirse de azul con la llegada masiva de seguidores motagüenses.
Los periodistas de Diario La Prensa y el equipo de producción arribaron desde horas tempranas al estadio para llevar todos los detalles de la gran final entre Motagua y Marathón.
Los seguidores del Motagua comenzaron a llegar al estadio Nacional para brindar su apoyo al conjunto azul, que se enfrenta al Marathón en una final programada para las cinco de la tarde.
Las aficionadas motagüenses también dijeron presente desde muy temprano, mostrando su entusiasmo y apoyo incondicional antes del arranque del esperado encuentro.
En las afueras del estadio reinaba un ambiente de alegría y fiesta, acompañado por el irresistible aroma de la comida típica que ofrecía esta vendedora, quien además lucía orgullosamente la camiseta del Motagua mientras atendía a los aficionados.
Daniel Otero realizó una visita especial a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, donde acudió en solitario y portando una chaqueta alusiva al club verdolaga, en un gesto lleno de fe previo a la gran final.
Las familias comenzaron a llegar al estadio Nacional para apoyar con ilusión y entusiasmo al equipo de sus amores en una noche que promete quedar para el recuerdo.
Este aficionado aprovechó el lente de Diario La Prensa para capturar un inolvidable recuerdo previo al inicio de la gran final.
Otro seguidor azul también posó para las cámaras de La Prensa, mostrando con orgullo su bandera del Motagua y dejando reflejada toda su pasión por el club.
Esta hermosa agente policial robó miradas en las afueras del estadio con su carisma y belleza, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la previa.
El gran espectáculo en las afueras del estadio lo protagonizó la barra del Motagua, que llegó de forma impresionante, poniendo color, música y mucha pasión en la previa del encuentro.
Cánticos, banderas, sombrillas y una enorme explosión de color marcaron la espectacular llegada de La Revo al estadio Nacional.
La Revo volvió a lucirse y montó un impresionante show previo al partido, alentando sin descanso y encendiendo el ambiente en las gradas.
Esta hermosa familia fue captada por el lente de Diario La Prensa disfrutando del ambiente previo a la gran final del fútbol hondureño.
Los aficionados azules alentaron con intensidad desde antes del partido, dejando claro que el estadio Nacional viviría una auténtica fiesta deportiva.
Los seguidores del Motagua reflejaron toda su felicidad y entusiasmo en la previa del duelo ante Marathón, soñando con levantar un nuevo título.
Esta familia aprovechó las cámaras de La Prensa para inmortalizar un hermoso recuerdo antes del inicio de la gran final.
¡Que viva el amor! Esta hermosa pareja protagonizó una romántica fotografía besándose con la camiseta del Motagua, una postal que seguramente quedará para el recuerdo.
Los más pequeños también disfrutaron de la gran fiesta azul y demostraron su amor por Motagua incluso pintándose el rostro con los colores del club.
El show de La Revo fue simplemente espectacular; la barra llegó al estadio cantando sin parar y contagió de energía a todos los aficionados presentes.
La famosa periodista Ariela Cáceres fue captada dándose un romántico beso.