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Motagua-Marathón: Beso de famosa periodista y ambientazo previo a la Gran Final

La previa de la final estuvo cargada de fiesta y emoción: cánticos, el gran espectáculo de la barra del Motagua y el inesperado beso de una reconocida periodista.

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Así se vivió el espectacular ambiente previo a la gran final entre Motagua y Marathón, con un estadio lleno de color, pasión, el impresionante show de La Revo y hasta el romántico beso de una famosa periodista.
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El estadio Nacional José de la Paz Herrera será el escenario de la gran final de la Liga Nacional de Honduras entre Motagua y Marathón, un duelo que promete emociones intensas y un ambiente espectacular en las gradas.
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Los aficionados azules prometieron un lleno total en el coloso capitalino, y desde tempranas horas cada sector del estadio comenzó a teñirse de azul con la llegada masiva de seguidores motagüenses.
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Los periodistas de Diario La Prensa y el equipo de producción arribaron desde horas tempranas al estadio para llevar todos los detalles de la gran final entre Motagua y Marathón.
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Los seguidores del Motagua comenzaron a llegar al estadio Nacional para brindar su apoyo al conjunto azul, que se enfrenta al Marathón en una final programada para las cinco de la tarde.
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Las aficionadas motagüenses también dijeron presente desde muy temprano, mostrando su entusiasmo y apoyo incondicional antes del arranque del esperado encuentro.
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En las afueras del estadio reinaba un ambiente de alegría y fiesta, acompañado por el irresistible aroma de la comida típica que ofrecía esta vendedora, quien además lucía orgullosamente la camiseta del Motagua mientras atendía a los aficionados.
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Daniel Otero realizó una visita especial a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa, donde acudió en solitario y portando una chaqueta alusiva al club verdolaga, en un gesto lleno de fe previo a la gran final.
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Las familias comenzaron a llegar al estadio Nacional para apoyar con ilusión y entusiasmo al equipo de sus amores en una noche que promete quedar para el recuerdo.
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Este aficionado aprovechó el lente de Diario La Prensa para capturar un inolvidable recuerdo previo al inicio de la gran final.
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Otro seguidor azul también posó para las cámaras de La Prensa, mostrando con orgullo su bandera del Motagua y dejando reflejada toda su pasión por el club.
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Esta hermosa agente policial robó miradas en las afueras del estadio con su carisma y belleza, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la previa.
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El gran espectáculo en las afueras del estadio lo protagonizó la barra del Motagua, que llegó de forma impresionante, poniendo color, música y mucha pasión en la previa del encuentro.
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Cánticos, banderas, sombrillas y una enorme explosión de color marcaron la espectacular llegada de La Revo al estadio Nacional.
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La Revo volvió a lucirse y montó un impresionante show previo al partido, alentando sin descanso y encendiendo el ambiente en las gradas.
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Esta hermosa familia fue captada por el lente de Diario La Prensa disfrutando del ambiente previo a la gran final del fútbol hondureño.
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Los aficionados azules alentaron con intensidad desde antes del partido, dejando claro que el estadio Nacional viviría una auténtica fiesta deportiva.
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Los seguidores del Motagua reflejaron toda su felicidad y entusiasmo en la previa del duelo ante Marathón, soñando con levantar un nuevo título.
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Esta familia aprovechó las cámaras de La Prensa para inmortalizar un hermoso recuerdo antes del inicio de la gran final.
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¡Que viva el amor! Esta hermosa pareja protagonizó una romántica fotografía besándose con la camiseta del Motagua, una postal que seguramente quedará para el recuerdo.
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Los más pequeños también disfrutaron de la gran fiesta azul y demostraron su amor por Motagua incluso pintándose el rostro con los colores del club.
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El show de La Revo fue simplemente espectacular; la barra llegó al estadio cantando sin parar y contagió de energía a todos los aficionados presentes.
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La famosa periodista Ariela Cáceres fue captada dándose un romántico beso.

 Fotos: Mauricio Ayala, Marvin Salgado y Alex Pérez.
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