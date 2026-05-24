Juan Orlando Hernández dedica sentido mensaje tras la muerte de Julio César Núñez

La muerte de Julio César Núñez ha generado una ola de reacciones en Honduras, donde periodistas, aficionados y distintas figuras públicas lamentaron su partida, mientras Juan Orlando Hernández le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.
El periodismo deportivo hondureño está de luto tras la muerte del reconocido narrador uruguayo Julio César Núñez a los 71 años.
La noticia fue confirmada este domingo 24 de mayo y provocó tristeza entre colegas, aficionados y figuras del deporte nacional.
Julio César Núñez permanecía delicado de salud tras sufrir un derrame cerebral semanas atrás, situación que obligó su hospitalización.
El comentarista fue atendido en un centro médico privado, pero su estado no mostró mejoría en los últimos días.
Según se informó, el reconocido relator falleció durante la madrugada en su vivienda ubicada en Tegucigalpa.
Su esposa confirmó la lamentable noticia y posteriormente fue difundida por Deportes TVC y HRN, medios donde trabajó.
El uruguayo llegó a Honduras en 2003 y rápidamente se convirtió en una de las voces más queridas del deporte nacional.
Con su icónica frase “¡Aguanta corazón!”, Julio César Núñez marcó generaciones en las transmisiones deportivas hondureñas.
Durante años participó en coberturas de eliminatorias mundialistas, Liga Nacional, Copas Oro y torneos internacionales.
En 2015 fue juramentado como ciudadano hondureño, reconocimiento a su trayectoria y aporte al periodismo deportivo.
Núñez ya había enfrentado problemas de salud en 2013, cuando estuvo hospitalizado por complicaciones pulmonares.
La muerte del histórico comentarista deja un enorme vacío en la radio y televisión deportiva de Honduras.
Decenas de periodistas, narradores y aficionados utilizaron las redes sociales para despedirse de Julio César Núñez con emotivos mensajes.
El expresidente Juan Orlando Hernández escribió: Lamento profundamente la partida de Julio César Núñez. Jamás olvidaré su frase "¡Aguanta, corazón!" y el enorme respeto con el que siempre nos trató. Julio Cesar nos dio una colaboración invaluable y fue un modelo positivo e inspirador para el programa Honduras Actívate, contagiándonos a todos con su extraordinaria energía positiva. Descanse en paz, estimado amigo. Mi solidaridad con sus seres queridos. Que el Señor les brinde paz y resignación cristiana en este momento tan difícil.