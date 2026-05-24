Juan Orlando Hernández dedica sentido mensaje tras la muerte de Julio César Núñez

El expresidente Juan Orlando Hernández escribió: Lamento profundamente la partida de Julio César Núñez. Jamás olvidaré su frase "¡Aguanta, corazón!" y el enorme respeto con el que siempre nos trató. Julio Cesar nos dio una colaboración invaluable y fue un modelo positivo e inspirador para el programa Honduras Actívate, contagiándonos a todos con su extraordinaria energía positiva. Descanse en paz, estimado amigo. Mi solidaridad con sus seres queridos. Que el Señor les brinde paz y resignación cristiana en este momento tan difícil.