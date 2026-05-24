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Juan Orlando Hernández dedica sentido mensaje tras la muerte de Julio César Núñez

El fallecimiento de Julio César Núñez ha causado consternación en Honduras, donde múltiples periodistas, aficionados y personalidades expresaron su pesar.

Juan Orlando Hernández dedica sentido mensaje tras la muerte de Julio César Núñez
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La muerte de Julio César Núñez ha generado una ola de reacciones en Honduras, donde periodistas, aficionados y distintas figuras públicas lamentaron su partida, mientras Juan Orlando Hernández le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.
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El periodismo deportivo hondureño está de luto tras la muerte del reconocido narrador uruguayo Julio César Núñez a los 71 años.
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La noticia fue confirmada este domingo 24 de mayo y provocó tristeza entre colegas, aficionados y figuras del deporte nacional.
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Julio César Núñez permanecía delicado de salud tras sufrir un derrame cerebral semanas atrás, situación que obligó su hospitalización.
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El comentarista fue atendido en un centro médico privado, pero su estado no mostró mejoría en los últimos días.
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Según se informó, el reconocido relator falleció durante la madrugada en su vivienda ubicada en Tegucigalpa.
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Su esposa confirmó la lamentable noticia y posteriormente fue difundida por Deportes TVC y HRN, medios donde trabajó.
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El uruguayo llegó a Honduras en 2003 y rápidamente se convirtió en una de las voces más queridas del deporte nacional.
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Con su icónica frase “¡Aguanta corazón!”, Julio César Núñez marcó generaciones en las transmisiones deportivas hondureñas.
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Durante años participó en coberturas de eliminatorias mundialistas, Liga Nacional, Copas Oro y torneos internacionales.
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En 2015 fue juramentado como ciudadano hondureño, reconocimiento a su trayectoria y aporte al periodismo deportivo.
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Núñez ya había enfrentado problemas de salud en 2013, cuando estuvo hospitalizado por complicaciones pulmonares.
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La muerte del histórico comentarista deja un enorme vacío en la radio y televisión deportiva de Honduras.
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Decenas de periodistas, narradores y aficionados utilizaron las redes sociales para despedirse de Julio César Núñez con emotivos mensajes.
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El expresidente Juan Orlando Hernández escribió: Lamento profundamente la partida de Julio César Núñez. Jamás olvidaré su frase "¡Aguanta, corazón!" y el enorme respeto con el que siempre nos trató. Julio Cesar nos dio una colaboración invaluable y fue un modelo positivo e inspirador para el programa Honduras Actívate, contagiándonos a todos con su extraordinaria energía positiva. Descanse en paz, estimado amigo. Mi solidaridad con sus seres queridos. Que el Señor les brinde paz y resignación cristiana en este momento tan difícil.
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