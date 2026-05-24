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A la pequeña Keilyn la hallaron sin vida en El Progreso; investigan las causas

Keilyn Joselyn, de 10 años, fue hallada sin vida en una de la aldea La Colorada en El Progreso, Yoro. Autoridades investigan las causas.

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Fotos en vida de la pequeña Keylin Joselin, la menor que fue encontrada sin vida la mañana de este domingo en la aldea La Colorada.
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Keilyn Joselyn, de 10 años, fue encontrada sin vida la mañana de este domingo en una laguna ubicada en el cerca del río Guaymón, en la aldea La Colorada, luego de haber sido reportada como desaparecida por sus familiares.
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De acuerdo con el testimonio de un familiar, la niña desapareció el sábado alrededor de las 6:30 de la tarde. Desde ese momento, parientes y vecinos iniciaron una búsqueda que se prolongó durante toda la noche.
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“Se perdió como a las seis y media de la tarde y no la pudimos encontrar. Toda la noche anduvimos buscando”, relató el tío de la menor durante una transmisión en vivo desde la comunidad.
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Horas después, el cuerpo de Keilyn Joselyn fue localizado en una de las lagunas de la zona conocida como las aguaneras del tío Dalmo.
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Familiares indicaron que hasta el momento se desconoce qué provocó la muerte de la niña y señalaron que esperaban la llegada de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.
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Al lugar se desplazaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), personal del Ministerio Público y Medicina Forense para efectuar el levantamiento e iniciar las diligencias investigativas.
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De manera preliminar, residentes del sector señalaron que la menor podría haber fallecido por ahogamiento; sin embargo, las autoridades indicaron que será el dictamen forense el que determine las causas exactas de la muerte.
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Durante la cobertura periodística también se informó que las autoridades investigan si existió participación de terceras personas en el hecho.
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Mientras avanzan las pesquisas, familiares de la menor manifestaron su intención de darle cristiana sepultura en la comunidad donde residía.
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