Motagua vs Marathón, EN VIVO: ¡Hoy definen al nuevo campeón! Hora y dónde ver

Tegucigalpa, Honduras.

Llegó el día, llegó el momento esperado, llegó la batalla final. Motagua y Marathón se miden este domingo 24 de mayo en un clásico de alto voltaje con un solo objetivo en la mira: quedarse con el título del torneo Clausura 2026. La número 20 para los Azules o la 10 para los Verdolagas. La puesta en escena está definida y el Estadio Nacional será el escenario donde ambos equipos luchen para ser los nuevos campeones del fútbol hondureño. El recinto capitalino vivirá un llenazo: "Boletería totalmente agotada. Que el Nacional brille más que nunca, que el aliento de siempre sea nuestro motor y que JUNTOS logremos la 20", confirmaron desde la entidad azul. La primera batalla fue muy disputada. El equipo dirigido por Javier López dio el primer golpe con un tanto de John Kleber Oliveira, pero el Monstruo Verde no bajó los brazos y en el último suspiro rescató el empate con golazo de Brian Farioli.

La moneda quedó en el aire. La serie entre ambos ha estado pareja en los últimos partidos, de hecho, Javier López todavía no ha podido vencer al equipo de Lavallén: en el actual torneo, el Motagua no pudo contra Marathón tras un empate y una derrota. En el último capítulo que protagonizaron juntos en el Nacional, el cuadro verdolaga empató 1-1 en el duelo correspondiente a la fecha del Clausura 2026. Sin embargo, ahora llegan con la moral en alto, cerrarán la final ante su gente, y en un escenario que pinta para estar de azul en las graderías. Pero la tarea no será sencilla, ya que frente a ellos se encuentra un aguerrido Marathón que dejó en el camino a Real España y Olimpia, al ser líder de las triangulares. El Monstruo encara su segunda final consecutiva de la mano de Pablo Lavallén e intentará ganar su tan anhelada décima copa, después de la última en 2018 bajo la batuta de del argentino Héctor Vargas. Del lado de Motagua, levantaron su último título en diciembre de 2024 venciendo en la final a Olimpia; esto cuando aún estaba Diego Vázquez en el banquillo azul.

Hora y dónde ver la final Motagua vs Marathón