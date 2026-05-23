Hondupino campeón, tristeza del Brasilia y jugador fue retirado en ambulancia

El Hondupino se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso ante el Brasilia: así se vivió la final y las curiosidades del partido.
Río Lindo recibió un gran duelo en busca del título en Segunda División: largas filas desde tempranas horas para ver el esperado duelo.
En las graderías del Estadio Filiberto Fernández se vivió un colorido ambiente por parte de ambas hinchadas.
Los aficionados del Hondupino se trasladaron y no dejaron solo a su equipo. Se estaba viviendo una fiesta en el recinto.
Las lindas chicas tampoco se quisieron perder la fiesta deportiva en busca del camino a Primera.
¡Se robó el show! Ailyn Mejía, la pequeña princesa aficionada del Brasilia que cautivó en la previa con su baile.
¡Otra más del verdeamarela! Esta linda aficionada fue captada por las cámaras de Diario LA PRENSA en la previa.
Las chicas y la pequeña hincha que posaron para la LENTE de LA PRENSA en la final del Ascenso.
¡HERMOSAS! Las edecanes de la gran final del Ascenso robaron suspiros en la final del Ascenso en Honduras.
Más de las fotos de las hermosas que robaron miradas en la previa del Brasilia vs Hondupino en Río Lindo.
Sin duda alguna, hubo derroche de bellezas en el a final del Clausura 2026 del Ascenso.
Mucha afición del Hondupino se hizo presente en el Estadio Filiberto Fernández para ver a la escuadra verde.
¡Con todo el flow! Así fueron captados estos aficionados del Hondupino antes del arranque del partido.
Ele roubou nossos corações. La fiesta del Brasilia y la chica que enamoró a muchos en el recinto.
El verdinegro prevaleció en el look de Sonny Fernández del Hondupino de Trojes, El Paraíso. El ex Vida, Juticalpa y Lobos UPNFM sorprendió con su nuevo look.
Ellos no le temieron a las alturas tras subirse a un árbol que daba claridad para observar el partido de la gran final.
El partido comenzó a las 3:00 de la tarde y el primero que dio el golpe fue el Hondupino. José Quiñonez abrió el marcador apenas en el minuto 8 del encuentro y el marcador no se movió en la primera parte.
En el descanso, un jugador encendió las alarmas en Río Lindo: el futbolista de Hondupino, Jefferson Hinestroza, fue trasladado de emergencia en una ambulancia. Posiblemente pudo ser afectado por el calor que impera en la zona norte de Honduras
Sus compañeros se acercaron y le dieron aire con algunas de las indumentarias que portaban.
Los servicios médicos actuaron rápidamente y revisaron al jugador antes de trasladarlo.
En las imágenes se veía como el jugador se sostenía el pecho y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario cercano. Más adelante regresó para la celebración.
Para la segunda parte, el Brasilia dio el susto y con goles de Emanuel Gómez (61') y Horacio Parham (62') le remontó el partido al Hondupino.
Sin embargo, el resultado no fue suficiente tras el 4-1 sufrido en la ida y los verdes se coronaron campeones del Clausura 2026 en el Ascenso.
Los abrazos no faltaron en Hondupino que está a poco de lograr el sueño de estar en Primera División.
Con este título bajo el brazo, el representativo de Trojes se enfrentará al Estrella Roja de Danlí (campeón del Apertura) en una serie de ida y vuelta para definir al equipo que ascenderá a la Primera División, ocupando el lugar dejado por el descendido Victoria.
Eduardo Preciado, técnico de Hondupino, fue lanzado por los aires.
Y los festejos con la familia tampoco se hicieron esperar. Nuestro fotógrafo Neptalí Romero capturó este hermoso momento.
Jefferson Inestroza, delantero de Hondupino dio una de las imágenes más virales de la Liga de Ascenso.
El colombiano transitó toda la cancha con la biblia en mano y leyendo versiculos de agradecimiento a Dios.
Brasilia se fue triste a casa, pero con la cara en alto porque dieron un buen torneo Clausura 2026 en la Liga de Ascenso.
El equipo, a pesar de ganar en casa, no le ajustó para poder conseguir el ascenso. Era evidente la decepción en sus protagonistas.
A pesar de eso recibieron los premios con orgullo y vieron coronarse a Hondupino en su casa.
Wilson Urbina, portero de Hondupino, fue galardonado.
Así festejaba Hondupino su título de segunda división, ahora con la misión de la finalísima. .Las fechas, horarios y sedes oficiales de esta gran finalísima se definirán este domingo a las 11:00 a.m. durante el sorteo oficial de la Liga de Ascenso.