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Hondupino campeón, tristeza del Brasilia y jugador fue retirado en ambulancia

¡Se vivió una fiesta! Los festejos de Hondupino tras ser campeón, chicas enamoraron, la tristeza del Brasilia y jugador dio el susto.

Hondupino campeón, tristeza del Brasilia y jugador fue retirado en ambulancia
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El Hondupino se coronó campeón del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso ante el Brasilia: así se vivió la final y las curiosidades del partido.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero
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Río Lindo recibió un gran duelo en busca del título en Segunda División: largas filas desde tempranas horas para ver el esperado duelo.
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En las graderías del Estadio Filiberto Fernández se vivió un colorido ambiente por parte de ambas hinchadas.
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Los aficionados del Hondupino se trasladaron y no dejaron solo a su equipo. Se estaba viviendo una fiesta en el recinto.
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Las lindas chicas tampoco se quisieron perder la fiesta deportiva en busca del camino a Primera.
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¡Se robó el show! Ailyn Mejía, la pequeña princesa aficionada del Brasilia que cautivó en la previa con su baile.
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¡Otra más del verdeamarela! Esta linda aficionada fue captada por las cámaras de Diario LA PRENSA en la previa.
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Las chicas y la pequeña hincha que posaron para la LENTE de LA PRENSA en la final del Ascenso.
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¡HERMOSAS! Las edecanes de la gran final del Ascenso robaron suspiros en la final del Ascenso en Honduras.
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Más de las fotos de las hermosas que robaron miradas en la previa del Brasilia vs Hondupino en Río Lindo.
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Sin duda alguna, hubo derroche de bellezas en el a final del Clausura 2026 del Ascenso.
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Mucha afición del Hondupino se hizo presente en el Estadio Filiberto Fernández para ver a la escuadra verde.
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¡Con todo el flow! Así fueron captados estos aficionados del Hondupino antes del arranque del partido.
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Ele roubou nossos corações. La fiesta del Brasilia y la chica que enamoró a muchos en el recinto.
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El verdinegro prevaleció en el look de Sonny Fernández del Hondupino de Trojes, El Paraíso. El ex Vida, Juticalpa y Lobos UPNFM sorprendió con su nuevo look.

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Ellos no le temieron a las alturas tras subirse a un árbol que daba claridad para observar el partido de la gran final.
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El partido comenzó a las 3:00 de la tarde y el primero que dio el golpe fue el Hondupino. José Quiñonez abrió el marcador apenas en el minuto 8 del encuentro y el marcador no se movió en la primera parte.
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En el descanso, un jugador encendió las alarmas en Río Lindo: el futbolista de Hondupino, Jefferson Hinestroza, fue trasladado de emergencia en una ambulancia. Posiblemente pudo ser afectado por el calor que impera en la zona norte de Honduras
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Sus compañeros se acercaron y le dieron aire con algunas de las indumentarias que portaban.
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Los servicios médicos actuaron rápidamente y revisaron al jugador antes de trasladarlo.
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En las imágenes se veía como el jugador se sostenía el pecho y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario cercano. Más adelante regresó para la celebración.
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Para la segunda parte, el Brasilia dio el susto y con goles de Emanuel Gómez (61') y Horacio Parham (62') le remontó el partido al Hondupino.
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Sin embargo, el resultado no fue suficiente tras el 4-1 sufrido en la ida y los verdes se coronaron campeones del Clausura 2026 en el Ascenso.
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Los abrazos no faltaron en Hondupino que está a poco de lograr el sueño de estar en Primera División.
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Con este título bajo el brazo, el representativo de Trojes se enfrentará al Estrella Roja de Danlí (campeón del Apertura) en una serie de ida y vuelta para definir al equipo que ascenderá a la Primera División, ocupando el lugar dejado por el descendido Victoria.
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Eduardo Preciado, técnico de Hondupino, fue lanzado por los aires.
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Y los festejos con la familia tampoco se hicieron esperar. Nuestro fotógrafo Neptalí Romero capturó este hermoso momento.
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Jefferson Inestroza, delantero de Hondupino dio una de las imágenes más virales de la Liga de Ascenso.
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El colombiano transitó toda la cancha con la biblia en mano y leyendo versiculos de agradecimiento a Dios.
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Brasilia se fue triste a casa, pero con la cara en alto porque dieron un buen torneo Clausura 2026 en la Liga de Ascenso.
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El equipo, a pesar de ganar en casa, no le ajustó para poder conseguir el ascenso. Era evidente la decepción en sus protagonistas.
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A pesar de eso recibieron los premios con orgullo y vieron coronarse a Hondupino en su casa.
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Wilson Urbina, portero de Hondupino, fue galardonado.
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Así festejaba Hondupino su título de segunda división, ahora con la misión de la finalísima. .Las fechas, horarios y sedes oficiales de esta gran finalísima se definirán este domingo a las 11:00 a.m. durante el sorteo oficial de la Liga de Ascenso.
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