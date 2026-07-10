Lamine Yamal calienta la semifinal del Mundial 2026 y manda fuerte mensaje a Francia

Los Ángeles, Estados Unidos.

Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró que Francia, su rival en semifinales del Mundial 2026, son, junto a ellos, “las mejores selecciones” del torneo y que lo afrontan “sin ningún miedo” debido a que les han ganado en los dos últimos enfrentamientos. “Tengo muchas ganas de que llegue. Desde que ha empezado el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Sin ningún miedo, si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, dijo en zona mixta.

“Si alguien tiene que temer a alguien, son ellos a nosotros, somos los que los hemos eliminado antes. Somos dos equipazos, de top mundial, para mí los dos mejores, veremos lo que pasa pero no tenemos ningún miedo”, declaró previamente en TVE, siguiendo la misma línea de confianza de cara al partido ante Francia. “Espero a un equipo que venga a por nosotros, pero no todo el partido. No hay ninguna selección que nos vaya a jugar a uno contra uno en todo el campo. Tienen mucha calidad arriba y un equipo muy físico”, analizó.

Lamine Yamal, en RTVE: "Ningún equipo nos ha jugado de tú a tú. Todos se quedan atrás contra nosotros. Si Francia tiene que temer a algún equipo, es a España". https://t.co/vi8QnhhkXa pic.twitter.com/LgVJ9iRDdn — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 10, 2026