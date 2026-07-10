Video: Pick up se pasa semáforo en rojo y bebé muere tras el impacto en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

Lo que sería un viaje familiar de vacaciones terminó en tragedia para una familia procedente de Tegucigalpa, luego de que un bebé perdiera la vida en un accidente vial ocurrido en Puerto Cortés, Cortés.

El fatal percance se registró en el cruce de semáforos del barrio El Porvenir, donde dos vehículos, uno tipo pick up y el otro un turismo, protagonizaron una fuerte colisión que dejó como resultado la muerte del menor. De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando uno de los conductores, que se desplazaba en un pick up negro, habría irrespetado la señal del semáforo en rojo y continuó su marcha.

En ese momento impactó contra otro vehículo turismo Toyota que recién había arrancado debido a que tenía la luz verde del semáforo a su favor. Producto del fuerte impacto, el pick up donde viajaba la familia dio varias vueltas, provocando que sus ocupantes resultaran con lesiones de gravedad. El bebé que se transportaba en el vehículo falleció a causa de las heridas provocadas por el accidente, mientras que las autoridades llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.