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Video: Pick up se pasa semáforo en rojo y bebé muere tras el impacto en Puerto Cortés

Una familia que viajaba de vacaciones hacia las playas del norte de Honduras sufrió una tragedia en Puerto Cortés, donde un bebé murió tras un fuerte choque registrado en video

Puerto Cortés, Honduras

Lo que sería un viaje familiar de vacaciones terminó en tragedia para una familia procedente de Tegucigalpa, luego de que un bebé perdiera la vida en un accidente vial ocurrido en Puerto Cortés, Cortés.

El fatal percance se registró en el cruce de semáforos del barrio El Porvenir, donde dos vehículos, uno tipo pick up y el otro un turismo, protagonizaron una fuerte colisión que dejó como resultado la muerte del menor.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió cuando uno de los conductores, que se desplazaba en un pick up negro, habría irrespetado la señal del semáforo en rojo y continuó su marcha.

Vehículo pick up en el que viajaba el bebé que falleció.

Vehículo pick up en el que viajaba el bebé que falleció.

En ese momento impactó contra otro vehículo turismo Toyota que recién había arrancado debido a que tenía la luz verde del semáforo a su favor.

Producto del fuerte impacto, el pick up donde viajaba la familia dio varias vueltas, provocando que sus ocupantes resultaran con lesiones de gravedad.

El bebé que se transportaba en el vehículo falleció a causa de las heridas provocadas por el accidente, mientras que las autoridades llegaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes.

El turismo gris solo sufrió daños frontales.

El turismo gris solo sufrió daños frontales.

El hecho quedó registrado por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, cuyas imágenes serán analizadas para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.

Según versiones preliminares, la familia se dirigía desde Tegucigalpa hacia la zona norte del país para disfrutar de unos días de vacaciones, sin imaginar que el viaje terminaría en una tragedia.

Elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al sitio para tomar declaraciones y elaborar el informe del accidente.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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