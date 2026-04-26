Video del momento en que rastras le quitan el derecho de vía a conductor: “Casi me muero”

Tegucigalpa, Honduras

El momento exacto en el que cuatro rastras invaden ambos carriles de una carretera en Honduras, quitándole el derecho de vía a un conductor de un vehículo liviano que grabó con su teléfono.

En las imágenes, grabadas por el propio joven mientras conducía en una zona no identificada, se observa cómo los pesados automotores ocupan todo el ancho de la carretera, obligándolo a maniobrar y salirse hacia la orilla para evitar un impacto frontal. Tras el susto, el conductor expresó su indignación: “Qué hijos de la... qué bárbaros, casi me muero”.