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Video del momento en que rastras le quitan el derecho de vía a conductor: “Casi me muero”

De milagro se salvó: un conductor fue obligado a salirse de la carretera tras quedar de frente con dos rastras que invadían ambos carriles en una vía abierta en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras

El momento exacto en el que cuatro rastras invaden ambos carriles de una carretera en Honduras, quitándole el derecho de vía a un conductor de un vehículo liviano que grabó con su teléfono.

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En las imágenes, grabadas por el propio joven mientras conducía en una zona no identificada, se observa cómo los pesados automotores ocupan todo el ancho de la carretera, obligándolo a maniobrar y salirse hacia la orilla para evitar un impacto frontal.

Tras el susto, el conductor expresó su indignación: “Qué hijos de la... qué bárbaros, casi me muero”.

Momento en que dos rastras ocupan por completo la carretera.

Momento en que dos rastras ocupan por completo la carretera.

El hecho, que no dejó personas heridas, ha generado indignación entre los usuarios, quienes califican la acción como una grave irresponsabilidad por parte de los conductores de transporte pesado.

Pese a que el incidente no pasó a mayores, el caso reaviva el llamado a las autoridades de tránsito para que refuercen los controles y sancionen este tipo de conductas que ponen en riesgo la vida de otros conductores en carretera abierta.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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