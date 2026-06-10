Cohep respalda reforma energética para mejorar servicio y bajar costos

Teguicgalpa, Honduras.

Alejandro Kafati, oficial de Política Económica del Cohep y representante del sector privado ante la junta directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) , señaló que la organización ve con buenos ojos las disposiciones encaminadas a fortalecer la independencia técnica, administrativa y financiera de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree) y del Operador del Sistema y Mercado.

Durante un pronunciamiento sobre las iniciativas de transformación del sector, representantes del sector privado destacaron que una reforma estructurada adecuadamente podría contribuir a mejorar la calidad del servicio, atraer nuevas inversiones y reducir los costos de la energía a largo plazo.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ) reiteró este miércoles su disposición de trabajar junto con la Comisión de Energía del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para impulsar una reforma energética que fortalezca el sistema eléctrico nacional y genere beneficios directos para los consumidores.

Según explicó, garantizar la autonomía de estas instituciones enviaría una señal de confianza a inversionistas y operadores, al asegurar que las decisiones técnicas no estén sujetas a presiones políticas ni intereses particulares.

Kafati sostuvo que uno de los principales objetivos debe ser garantizar la continuidad del suministro eléctrico para evitar impactos negativos tanto en la población como en la economía nacional. Por ello, recomendó preservar la experiencia técnica acumulada dentro del Operador del Sistema, evitando cambios que puedan generar incertidumbre o riesgos operativos.

Asimismo, planteó que cualquier proceso de transformación de la Enee debe estar acompañado de un plan financiero sólido que permita fortalecer especialmente el área de distribución, considerada una de las principales fuentes de pérdidas para el sistema.

El representante empresarial subrayó que la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas es una condición indispensable para la sostenibilidad financiera del sector energético. A su criterio, los recursos que actualmente se destinan a cubrir estas pérdidas podrían invertirse en áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura.

Otro de los aspectos señalados por el Cohep es la necesidad de garantizar seguridad jurídica durante el proceso de reforma. Kafati indicó que la claridad sobre la propiedad de los activos, así como la continuidad de los contratos vigentes, resulta fundamental para mantener la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.

El organismo empresarial también insistió en que las reformas deben desarrollarse mediante procesos transparentes y con la participación de todos los sectores involucrados, con el fin de construir consensos que aseguren estabilidad a largo plazo.

Por su parte, Fernando García, ejecutivo del Cohep, manifestó que el objetivo principal de la reforma debe ser beneficiar a los consumidores mediante un servicio más estable, eficiente y competitivo.

El dirigente explicó que las interrupciones constantes del suministro afectan tanto a pequeños negocios como a grandes empresas e incluso a centros hospitalarios, por lo que mejorar la calidad del servicio tendría un impacto positivo en múltiples sectores de la economía.