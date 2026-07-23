Emanuel Cuello se estrena con Olimpia: Así fue su primer gol en Supercopa Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El partido para definir el título previo al inicio del torneo Apertura 2026 se fue al descanso con un empate sin goles y fue hasta la segunda parte cuando el defensor rompió las redes venciendo en el fondo a Luis Ortíz.

¡Vaya manera de estrenarse! El Olimpia dio el golpe en la Supercopa de Honduras 2026 ante Motagua. El lateral izquierdo uruguayo Emanuel Cuello, uno de los nuevos refuerzos de los Albos, rompió las redes para marcar su primer tanto vistiendo los colores del león.

En el minuto 53 del partido apareció Cuello con un remate para mandarla a guardar en el fondo de la portería. La jugada comenzó cuando Jorge Benguché recibió y controló dentro del área.

El 'Toro' sacó un disparo que le terminó quedando a Emanuel Cuello, quien solo tuvo que empujar el balón para vencer en el fondo al guardameta del Ciclón Azul.

Este es el primer tanto del jugador uruguayo con la camisa del Olimpia y lo hizo en el mejor escenario posible: la Supercopa de Honduras 2026. El uruguayo viene como uno de los refuerzos para la temporada 2026-2027 en el Apertura y la Copa Centroamericana.

Este título lo definen el campeón del torneo Apertura 2025, Olimpia, y el campeón del Clausura 2026, Motagua.