Olimpia sigue siendo el rey: vence al Motagua y es supercampeón de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia comenzó la nueva temporada levantando un trofeo y dejando claro que su ambición sigue intacta. El conjunto blanco se proclamó campeón de la Supercopa de Honduras luego de vencer 1-0 a su eterno rival Motagua en un clásico capitalino lleno de intensidad, emociones y dramatismo, disputado en el estadio Nacional "Chelato Uclés" de Tegucigalpa. La primera final oficial del calendario hondureño tuvo todos los ingredientes de un verdadero clásico: pasión en las gradas, mucha disputa dentro del terreno de juego y un desenlace lleno de tensión hasta los últimos segundos. La noche también estuvo marcada por los estrenos de varios refuerzos. En Olimpia hicieron su debut los futbolistas uruguayos Emanuel Cuello y Nicolás Dibble, además del centrocampista hondureño Jack Baptiste, quienes recibieron sus primeros minutos oficiales defendiendo la camiseta del León. Por parte de Motagua, el técnico apostó de inicio por Jeffry Miranda, quien también tuvo su estreno en un partido de máxima exigencia.

El héroe de la jornada terminó siendo precisamente uno de los nuevos rostros del equipo olimpista. El defensor uruguayo Emanuel Cuello tuvo un debut soñado al convertirse en el autor del único gol del encuentro, una anotación que no solo significó su estreno como goleador con el club, sino que además le entregó a Olimpia el primer título de la temporada. El partido fue dirigido por el árbitro hondureño Said Martínez, quien estuvo acompañado por sus asistentes Walter López y Cristian Ramírez. Los tres jueces forman parte del grupo de árbitros hondureños que tuvieron presencia en el Mundial 2026, aportando experiencia internacional a una final que tuvo todos los ingredientes de un gran espectáculo.

Un clásico con oportunidades y mucha intensidad

Desde el pitazo inicial, Olimpia mostró una mayor intención ofensiva y buscó imponer condiciones ante un Motagua que intentaba mantenerse ordenado y aprovechar cualquier espacio para atacar. La primera gran oportunidad del partido llegó por parte del delantero uruguayo Nicolás Dibble, quien recibió una ocasión clara para abrir el marcador, pero su remate terminó pasando cerca del arco defendido por el conjunto azul. El León siguió presionando y estuvo nuevamente cerca de romper el empate al minuto 29. Jorge Benguché apareció dentro del área y sacó un potente remate que parecía llevar dirección de gol, pero el guardameta Luis Ortiz reaccionó de gran manera y envió la pelota hacia un costado, evitando la caída de su portería.

Motagua intentaba responder con velocidad y mayor presencia ofensiva, pero Olimpia controlaba mejor los tiempos del partido y encontraba espacios para generar peligro. La primera mitad terminó sin goles, aunque con la sensación de que el marcador podía romperse en cualquier momento. La emoción llegó en el segundo tiempo. Al minuto 53 apareció la jugada que cambió la historia de la final. Edwin Rodríguez sacó un remate que sufrió un desvío en la defensa motagüense y el balón quedó servido en el segundo palo, donde apareció Emanuel Cuello para mandar la pelota al fondo de las redes. El defensor uruguayo no pudo tener un mejor estreno con la camiseta blanca. Su primer gol con Olimpia llegó en una final, ante el rival de toda la vida y significó el tanto que encaminó al equipo hacia un nuevo título.

Tras el gol, Motagua adelantó sus líneas y comenzó a buscar con mayor insistencia el empate. El conjunto azul sabía que una anotación podía cambiar completamente el rumbo del partido y se lanzó al ataque en busca de prolongar la definición. Al minuto 82 llegó otro momento de máxima tensión. Jonathan Moya estuvo cerca de igualar el marcador con un remate peligroso, pero Emanuel Cuello apareció nuevamente como protagonista al desviar la pelota y evitar que terminara dentro de su propia portería.

Un final dramático hasta el último segundo

Los minutos finales fueron de sufrimiento para Olimpia y de esperanza para Motagua. El Ciclón Azul no dejó de atacar y buscó por todas las vías el gol que enviara la definición a tiempos extras. Cada llegada al área olimpista generaba nerviosismo entre los aficionados blancos, conscientes de que un solo detalle podía cambiar el destino del campeonato.

ESTRENO INTERNACIONAL

Ahora ambos equipos deberán cambiar rápidamente el chip y concentrarse en sus próximos desafíos internacionales. Olimpia y Motagua tendrán su estreno en la Copa Centroamericana el próximo martes 28 de junio. Los azules serán los primeros en entrar en acción cuando visiten al Verdes FC de Belice, mientras que los albos debutarán en casa recibiendo al Mixco de Guatemala.

FICHA TÉCNICA:

Olimpia: Édrick Menjívar; Emmanuel Hernández, Clinton Benett, Emanuel Cuello, Kevin Güity; Edwin Rodríguez, Raúl García, Jack Jean Baptiste; Nicolás Dibble, Jorge Benguché y Michaell Chirinos. Motagua: Luis Ortiz; Búho Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Cléver Portillo; Padilla Discua, Denis Meléndez, Alejandro Reyes; Jorge Serrano, Jeffry Miranda y Rodrigo De Oliveira.