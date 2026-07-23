"No es fácil andar huyendo": Yanira Cruz tras difusión de video donde agrede a su madre

Colón, Honduras

En un audio divulgado en redes sociales, Cruz aseguró que desde que las imágenes fueron difundidas ha recibido amenazas de muerte y vive escondiéndose por temor a ser atacada. Aunque reconoce que su conducta fue un error, sostiene que el video fue divulgado con la intención de perjudicarla.

La hondureña Yanira Cruz rompió el silencio luego de que se viralizara un video en el que aparece agrediendo físicamente a su madre, un hecho que generó indignación en redes sociales y motivó la apertura de una investigación por parte de las autoridades.

"No es fácil andar como una delincuente huyendo y yo no soy ninguna delincuente. Corro peligro porque muchas personas no van a entender que fue un momento de estrés. No soy perfecta, pero tampoco soy ese monstruo que están haciendo ver", expresó.

La mujer confirmó que tiene previsto presentarse ante las autoridades para colaborar con las investigaciones, aunque dijo desconocer si ya existe una orden de captura en su contra.

"Yo me voy a presentar porque tengo que hacerlo. No sé si ya hay una orden de captura, pero me dijeron que me andan buscando como una criminal", manifestó.

Cruz relató que, tras la difusión del video, su vida cambió por completo. Asegura que tanto ella como sus hijos viven con miedo y que incluso perdió su empleo debido al escándalo generado en torno al caso.

"Después de tener una vida normal ahora ando huyendo. Mi hija está preocupada, mis hijos también. Esta persona sí me dañó bastante y lo hizo con toda la intención", afirmó en referencia a su expareja.

Según su versión, el video fue grabado meses atrás durante un conflicto familiar originado mientras corregía a uno de sus hijos. En ese momento, dijo, su madre intervino y la situación terminó en la agresión que quedó registrada en la grabación.

La mujer reconoció haber consumido bebidas alcohólicas ese día, aunque aseguró que no pretende justificar sus acciones.

"Me había tomado dos cervezas, pero no voy a decir que por eso pasó. Simplemente ocurrió y fue un error", expresó.

Cruz también acusó a su expareja de haber utilizado el video para chantajearla. Según dijo, el hombre obtuvo la grabación a través del teléfono de uno de sus hijos y posteriormente le advirtió que, aunque el archivo fuera eliminado del dispositivo, podía recuperarlo desde la nube.

Además, afirmó que el hombre mantiene un comportamiento de acoso desde hace tiempo y señaló que existen dos denuncias en su contra ante la Fiscalía de la Mujer, aunque no presentó documentos que respalden esa afirmación.

Respecto al estado de su madre, Cruz aseguró que desea declarar ante las autoridades, pero sostiene que familiares le han impedido comunicarse libremente.

"A mi mamá la tienen aislada. Ella quiere declarar y no la dejan. Está consciente y no entiendo por qué no le permiten hablar", expresó.

La mujer también pidió perdón por lo ocurrido y aseguró que ofreció disculpas a su madre desde el mismo día del incidente. Sin embargo, considera que la difusión del video reabrió un episodio que ya había quedado atrás para su familia.

"Le pedí perdón de corazón desde que pasó. Pero el video vino a traer el pasado al presente", lamentó.

Mientras el caso continúa bajo investigación, Cruz reiteró que enfrentará el proceso judicial y denunció que las amenazas en su contra se han intensificado desde que las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.