Honduras ya conoce sus rivales en Nations League Concacaf: grupos, formato y calendario

La Selección Nacional de Honduras ya conoce a sus cinco rivales para afrontar la fase de grupos de la Nations League después del sorteo realizado este jueves por la Concacaf. La Concacaf confirmó de manera oficial el calendario, el formato de competencia y la distribución de los grupos para la Liga de Naciones 2026/27, torneo que marcará el comienzo de una nueva etapa para la Selección de Honduras bajo la dirección técnica del español José Francisco Molina. La Bicolor afrontará un exigente desafío con la misión de pelear por el título y asegurar su presencia en la próxima Copa Oro. El combinado catracho fue ubicado en el Grupo B de la Liga A, donde enfrentará a Jamaica, Guatemala, Surinam, Martinica y El Salvador. Se trata de una zona muy competitiva, con varios rivales de tradición en el área y otros que han mostrado un importante crecimiento en los últimos años dentro de la Concacaf.

FORMATO DE LA LIGA A: EL CAMINO DE LA H

La Liga A estará integrada por 16 selecciones nacionales. Las 12 peor ubicadas en el ranking de la confederación fueron distribuidas en dos grupos de seis equipos bajo el formato suizo. Honduras disputará un total de cuatro partidos durante la fase de grupos, dos en condición de local y dos como visitante, buscando finalizar entre los dos primeros lugares de su sector. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán directamente a los cuartos de final, instancia en la que ya esperan las cuatro selecciones mejor clasificadas del ranking de Concacaf para disputar series de ida y vuelta. Además de definir al nuevo campeón regional, el torneo otorgará boletos directos para la Copa Oro 2027, lo que aumenta la importancia de cada compromiso.

¿CUÁNDO ARRANCA EL TORNEO?

La fase de grupos se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026. Posteriormente, los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026, mientras que el Final Four se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos. En el resto de la competencia, el Grupo A de la Liga A quedó conformado por Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao, Nicaragua y República Dominicana. En la Liga B se distribuirán 16 selecciones en cuatro grupos de cuatro equipos, mientras que la Liga C contará con tres grupos de tres países, completando así la estructura de una Liga de Naciones que promete una intensa lucha por el protagonismo en la región. Panamá, Estados Unidos, México y Canadá ya están esperando en cuartos de final.

LIGA A DE LA NATIONS LEAGUE:

Grupo A

Costa Rica

Haití

Trinidad y Tobago

Curazao

Nicaragua

República Dominicana Grupo B

Honduras

Jamaica

Guatemala

Surinam

Martinica

El Salvador

LIGA B DE LA NATIONS LEAGUE:

GRUPO A: Guyana, Puerto Rico, Dominica e Islas Caimán. GRUPO B: Guadalupe, Bermuda, Santa Lucía y Barbados. GRUPO C: Cuba, Granada, San Cristóbal y Bonaire. GRUPO D: Guyana Francesa, San Vicente y Belice

LIGA C DE LA NATIONS LEAGUE: