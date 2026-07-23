Giro con Guardiola, buscan sacar a crack del Real Madrid y quiere volver al Barcelona

Así marcha el mercado de fichajes en el fútbol internacional este jueves 23 de julio: refuerzos, salidas, retiro y renovaciones en los grandes equipos.
OFICIAL // El Manchester City hizo oficial este jueves la contratación del centrocampista Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forest, para las cinco próximas temporadas. El refuerzo ha supuesto un desembolso de 135 millones de euros, según publicó la prensa inglesa, el segundo más caro de todos los tiempos después del de Morgan Rogers por el Chelsea.
OFICIAL // El Gremio, uno de los equipos más tradicionales de Brasil, anunció este jueves el fichaje del delantero caboverdiano Jovane Cabral, que viene de disputar con su selección el Mundial de Norteamérica 2026.
OFICIAL // El croata Luka Modric renovó este jueves con el Milan por una temporada más, hasta junio de 2027, después de incorporarse al club hace un año, disputar 37 partidos, anotar dos goles y convertirse en uno de los referentes y líderes del equipo.
OFICIAL // El Barcelona ha anunciado este jueves el fichaje, hasta el 30 de junio de 2031, del extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi.
OFICIAL // Xaver Schlager se convierte en nuevo jugador del Nottingham Forest de la Premier League.
Según informan desde Inglaterra, el Bayern Múnich ya está trabajando en la renovación de Harry Kane tras el Mundial 2026.
OFICIAL // El extremo griego Christos Tzolis, de 24 años, refuerza la delantera del Arsenal, equipo que le ha fichado hasta 2031 por 40 millones de euros, según informó este jueves el club de la Premier League, a donde llega procedente del Brujas.
OFICIAL // El Aston Villa y el Chelsea cerraron este jueves un acuerdo para la cesión del argentino Alejandro Garnacho al conjunto de Birmingham durante la temporada 2026-27, según informó el club de Villa Park.
OFICIAL // La Real Sociedad ha vuelto a renovar a la perla de su defensa, el prometedor central canterano Jon Martín, quien ha ampliado hasta 2032 su vinculación con el conjunto donostiarra que vencía en 2031, tras su anterior renovación el pasado octubre.
Según Ben Jacobs, el Al Hilal y Karim Benzema están en conversaciones de cara a la próxima temporada para lograr un acuerdo sobre su protagonismo en la siguiente temporada.
OFICIAL // Ander Astralaga se convierte en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El guardameta llega procedente del Granada.
El director deportivo del Nápoles, Giovanni Manna, aseguró este jueves que el belga Kevin De Bruyne "no tiene que tomar ninguna decisión" sobre su continuidad en el club, ya que todavía mantiene contrato con la entidad partenopea, que debe decidir sobre su eventual salida.
La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha convocado para este viernes una conferencia de prensa sin ofrecer detalles al respecto, aunque se espera que presente a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador para relevar a Julian Nagelsmann.
Según Daily Mirror, Bruno Fernandes seguirá en el Manchester United tras rumores sobre una posible salida. El jugador y su representante mantienen conversaciones con el club para mejorar su contrato.
OFICIAL // El defensor central Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro de la selección argentina de fútbol, en la que jugó 139 partidos desde 2009 hasta la reciente final de la Copa del Mundo, además de participar en la conquista del Mundial de Catar en 2022 y dos ediciones de la Copa América en 2021 y 2024.
The Sun detalla que Bradley Barcola es el gran objetivo del Liverpool para sustituir a Mohammed Salah.
Giro inesperado. El director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), el legendario Paolo Maldini, aseguró este jueves que el español Pep Guardiola es "uno de los objetivos" para convertirse en el nuevo seleccionador de Italia y reveló que el organismo también ha mantenido contactos con el italiano Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil.
"¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti. Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que verificar su disponibilidad general", dijo Maldini en rueda de prensa desde la sede de la Serie A, en Milán (norte de Italia).
Sin embargo, desde GeGlobo informan que Ancelotti ya le habría dicho que no a una posible oferta a Italia.
El Al Hilal ha mostrado interés en fichar al actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, quien se encuentra sin renovar con el PSG.
The Sun informa que el Manchester United ha retomado los contactos para intentar fichar al centrocampista francés, Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, todo apunta a que el jugador ampliará su contrato con Real Madrid.
Fabrizio Romano adelanta que el Chelsea de Xabi Alonso alcanzó un acuerdo con el Estrasburgo para el traspaso de Valentín Barco.
OFICIAL // El traspaso, oficializado anoche, del delantero nigeriano del Sevilla Akor Adams al Venecia, recién ascendido a la Serie A, permitirá al club sevillista agilizar las licencias de sus tres fichajes estivales y de los futbolistas a los debe inscribir de nuevo para competir en LaLiga.
Fabrizio Romano detalla que el "Barcelona mantiene la confianza en cerrar el fichaje de João Cancelo y continúa negociando con el Al Hilal. El acuerdo no se concretó hace semanas, pero el Barça está convencido de que se cerrará antes del cierre del mercado de fichajes. El jugador quiere regresar".