Consultas psicológicas y talleres gratuitos ofrecerán en Semana de la Salud Mental

San Pedro Sula, Honduras.

Consultas psicológicas gratuitas, talleres para padres y conferencias sobre prevención del suicidio, duelo, crianza y relaciones de pareja formarán parte de la agenda de la Semana de la Salud Mental 2026. La iniciativa, organizada por tercer año consecutivo, por la parroquia San Vicente de Paúl y el hospital San Juan de Dios, se desarrollará del 30 de julio al 7 de agosto, bajo el lema “Cuida tu alma, cuida tu mente”, con una programación dirigida a toda la familia. Durante estos días, profesionales de la psicología, psiquiatría y otras áreas del conocimiento ofrecerán espacios gratuitos de orientación, aprendizaje y acompañamiento, con el propósito de promover el bienestar emocional y brindar herramientas para enfrentar situaciones que afectan la vida personal y familiar. El padre Fausto Henríquez, párroco de la iglesia San Vicente de Paúl, explicó que la jornada surgió hace tres años debido a que tanto la pastoral social como el hospital comenzaron a identificar la necesidad de contar con un espacio que permitiera a las familias hablar y aprender acerca de varios temas de la salud mental. “Vamos viendo necesidades cada vez mayores, casi urgentes, de aportar algo a familias que enfrentan situaciones de depresión, dependencias, TDAH y otros trastornos, la violencia, la inseguridad, los miedos y todo esto que puede afectarles", expresó.

Henríquez señaló que uno de los principales objetivos es contribuir a la construcción de una cultura de cuidado de la salud mental y facilitar información especializada en un lenguaje comprensible para la población. Por ello, invitó a padres, maestros, adolescentes y demás personas interesadas a participar en las actividades. La programación comenzará el jueves 30 y viernes 31 de julio con el taller para padres “Comprender para acompañar: autismo y TDAH”, que se impartirá de 7:00 pm a 9:00 pm en el Salón Casa. Posteriormente, del lunes 3 al viernes 7 de agosto, psicólogos voluntarios brindarán consultas gratuitas de 8:00 am a 12:00 del mediodía en los consultorios parroquiales. Para recibir atención será necesario solicitar previamente una cita en la oficina parroquial o mediante el teléfono 9456-1831. Andrea Martínez, médico del San Juan de Dios y coordinadora de la actividad, informó que alrededor de 20 voluntarios del hospital participarán en la jornada, entre médicos psiquiatras, psicólogos y otros profesionales.

Martínez compartió que los psiquiatras estarán a cargo principalmente de las conferencias nocturnas, mientras los psicólogos apoyarán las consultas y actividades terapéuticas. Por las tardes también se desarrollará una serie de talleres, de 3:00 pm a 5:00 pm, en el Salón Medalla Milagrosa. El lunes 3 de agosto se abordará el autocuidado; el martes 4, la inteligencia emocional para padres e hijos; el miércoles 5, los hábitos de sueño; el jueves 6, un taller de terapia ocupacional, y el viernes 7, un taller de arterapia. Además, el viernes 7 de agosto se ofrecerá un taller de musicoterapia, de 9:00 am a 11:00 am, en el mismo salón. Las conferencias abiertas al público se impartirán del 3 al 7 de agosto, de 7:00 pm a 8:30 pm.