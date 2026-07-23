Tras meses de retraso, en agosto habilitarán paso en bulevar Infop-Providencia

San Pedro Sula, Honduras

La municipalidad de San Pedro Sula anunció que habilitará a mediados de agosto el bulevar Infop-Providencia, una obra ubicada en el sector sureste de la capital industrial. El proyecto ha sido esperado por los habitantes de la zona y acumula un retraso de más de un año debido a diversos factores, según han explicado las autoridades municipales. La construcción comenzó en 2025 y estaba prevista como una de las principales obras de la primera administración del alcalde Roberto Contreras. Sin embargo, no pudo concluir en el plazo inicialmente previsto. En noviembre de 2025 se habilitó el primer tramo del proyecto, desde el Infop, a la altura del bulevar de la 33 calle, hasta la residencial Palos Verdes, donde se encuentra el hospital San Juan de Dios. El tramo pendiente, que conecta la residencial Palos Verdes con la colonia La Providencia, continúa en construcción y está próximo a finalizar, de acuerdo con la Municipalidad.

La obra busca convertirse en una vía alterna para los conductores que utilizan el bulevar del Sur, una de las arterias con mayor congestión vehicular de la ciudad, según estudios de movilidad vial. El proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico de 2.500 metros lineales (2,5 kilómetros), con una losa de 20 centímetros de espesor y dos carriles de 3,65 metros de ancho cada uno. Como parte de las obras complementarias también se construyen 8,200 metros cuadrados de aceras, 9,600 metros lineales de bordillos, una caja puente, 270 metros lineales de canal embaulado para aguas lluvias, además de señalización, drenaje pluvial e iluminación. De acuerdo con la Municipalidad, el proyecto beneficiará a unos 180,000 habitantes de aproximadamente 70 colonias del sector de Chamelecón, además de los conductores que diariamente transitan por el bulevar del Sur.

Vecinos cuestionan cambios viales

Residentes de la residencial Palos Verdes manifestaron su inconformidad con las modificaciones viales contempladas en el proyecto e hicieron un llamado a las autoridades municipales, en especial a los responsables del diseño de la obra. Los vecinos señalaron que se oponen a los cambios porque, desde la fundación de la residencial, han utilizado un único acceso de entrada y salida. Aseguran que ahora la Municipalidad les ha solicitado trasladar el ingreso a unos 250 metros del acceso actual, situación que ha generado desacuerdos entre los habitantes. También afirmaron que, mientras se elimina el acceso que han utilizado durante años, otros residenciales y empresas de transporte que operan terminales en la zona conservarán sus ingresos sin modificaciones. LA PRENSA consultó a un directivo del patronato de la residencial; Sin embargo, indicó que no emitiría declaraciones sobre el tema.

Municipalidad confirma apertura

Luis Beltrán, gerente de Infraestructura Municipal, confirmó a LA PRENSA que el bulevar estará habilitado a mediados de agosto y que posteriormente se concluirán los trabajos restantes. El funcionario reiteró que la obra mantiene un costo de 85 millones de lempiras, conforme al proceso de licitación y adjudicación. "El atraso se debe a que existen tres quebradas donde era necesario realizar obras de mitigación. Se construyeron dos cajas puente y un canal embaulado, porque anteriormente las crecidas por lluvias dañaban todo lo que ya se había construido", indicó.