San Pedro Sula

Cuatro casos sospechosos de sarampión están bajo vigilancia en Cofradía, donde la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula mantiene un cerco epidemiológico desde principios de julio, luego de que se confirmaran varios contagios en un núcleo familiar. Se trata de un adulto, dos adolescentes y un niño de seis años, quienes son monitoreados por personal de Salud mientras se esperan los resultados del Laboratorio Nacional de Virología. Así lo informaron autoridades de la Secretaría de Salud que llegaron el martes a la Ciudad Industrial para acompañar y reforzar las acciones de los equipos locales destinadas a contener el brote de sarampión en este sector.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la región metropolitana, Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, explicó que el equipo permanecerá en la ciudad hasta el viernes. Mejía indicó que durante estos días esperan reunirse con las jefas de las regiones sanitarias y con representantes de los principales hospitales de la zona noroccidental. También realizarán varias visitas de campo. “Estamos aquí para sumarnos al esfuerzo y coordinación de algunas actividades, con el propósito de seguir conteniendo la enfermedad”, expresó. El funcionario destacó que, luego de que se confirmaran los primeros casos en la ciudad, el nivel central ha brindado apoyo a la región sanitaria. “Hemos puesto a disposición vehículos y todo el recurso humano necesario para hacer la investigación de campo y contención, como las visitas casa a casa para identificar a las personas con las que pudieron estar en contacto, si hay pacientes sospechosos y reforzar la vacunación”, dijo.



“Queremos mantener la contención y evitar que el sarampión se propague como en Guatemala”: Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud

Medidas de prevención

Mejía destacó que no se han registrado nuevos contagios en las últimas semanas, por lo que considera que las medidas aplicadas han sido efectivas. No obstante, aclaró que la vigilancia debe mantenerse para impedir que el virus llegue a otras comunidades o municipios aledaños. Explicó que, como parte de la estrategia, los pacientes que no requieren hospitalización permanecen en aislamiento voluntario en sus viviendas. Allí deben utilizar mascarilla, evitar compartir alimentos o bebidas y reducir el contacto físico con otros integrantes de la familia, ya que, según el funcionario, la forma de contagio del sarampión es similar a la del covid-19. La vacunación también se ha intensificado en Cofradía. De acuerdo con la región metropolitana, 4,984 personas de diferentes edades han recibido la vacuna contra el sarampión desde que se diagnosticaron los primeros casos.

Odalys García, jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), señaló que las brigadas continúan llegando a las colonias y que el servicio de vacunación se extendió a los fines de semana.

García enfatizó que la vacunación es la principal medida para prevenir el sarampión y que, debido a la emergencia sanitaria, se autorizó la dosis cero; es decir, que los niños pueden recibir la vacuna desde los seis meses.

"No tenemos excusa para no vacunar a los niños porque tenemos todas las condiciones": Odalys García, jefa del Programa de Inmunización