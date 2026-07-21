Hallan muerta a profesora tras nueve días desaparecida; su nuera, una sargento, confesó el crimen

Azua, República Dominicana.

La principal sospechosa fue identificada como Mariely Figuereo Ramírez , esposa de uno de los hijos de la víctima. De acuerdo con las investigaciones preliminares, habría admitido ante las autoridades haber cometido el crimen.

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades capturaron a su nuera, una sargento activa de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), quien presuntamente confesó su participación en el asesinato.

La desaparición de la profesora Rosa Marte terminó de manera trágica tras nueve días de intensa búsqueda . Las autoridades localizaron su cuerpo sin vida en una zona de matorrales de la comunidad de Las Guanábanas, en la provincia de Azua, República Dominicana.

Según la información oficial, tras la presunta confesión, la sargento condujo a los investigadores hasta el lugar donde abandonó el cuerpo de la docente, el cual permaneció oculto entre la maleza desde el día de su desaparición.

Las primeras indagaciones indican que la profesora habría sido asesinada a pedradas antes de que su cadáver fuera trasladado y abandonado en una zona apartada. No obstante, las autoridades continúan realizando las diligencias forenses para confirmar la causa exacta de la muerte.

El hallazgo se produjo como parte del operativo de búsqueda que la Policía Nacional mantenía activo desde que Rosa Marte fue reportada como desaparecida el pasado 9 de julio en el distrito municipal de Barraquito, municipio de Villa Riva, provincia Duarte.

Hasta el sitio donde fue encontrado el cuerpo se trasladó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien supervisó las labores de los equipos de investigación y el levantamiento de evidencias en la escena.

La muerte de Rosa Marte ha generado consternación entre familiares, amigos y antiguos alumnos, quienes la recuerdan como una profesora apreciada por su trayectoria y dedicación a la enseñanza.

Durante los días en que permaneció desaparecida, familiares impulsaron campañas para localizarla y solicitaron el apoyo de las autoridades. Sin embargo, la búsqueda concluyó con el hallazgo de su cuerpo y la detención de un integrante de su propio círculo familiar.