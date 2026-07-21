"Yo vengo a pi... de usted": Video de hondureña agrediendo a su madre en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Un video grabado durante el fin de semana en una vivienda del barrio Sierra Pina, en La Ceiba, Atlántida, muestra el momento en que una mujer identificada como Yanira agrede física y verbalmente a su madre, una adulta mayor, en medio de una discusión familiar.

El video, que comenzó a circular en redes sociales, han generado indignación entre usuarios que condenan el presunto maltrato contra la mujer de avanzada edad.

De acuerdo con la versión que acompaña la denuncia, el altercado se habría originado cuando la madre le reclamó a su hija por supuestamente haber llegado a la vivienda supuestamente bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, lo que desencadenó una fuerte discusión.

En el video se escucha a la mujer responder con palabras ofensivas y expresiones cargadas de insultos dirigidos a su progenitora.

Durante la discusión, la mujer insulta a su madre y rechaza los reclamos que esta le hacía. En el video se le escucha decir frases ofensivas como: "No, yo no vengo drogada, yo vengo a pij... de usted, estúp.... ¿Cómo me va a estar diciendo que es mi responsabilidad, idiota? ¿Qué le pasa a usted?", mientras la confrontación sube de tono dentro de la vivienda.

Las imágenes también muestran una actitud agresiva por parte de la hija hacia la adulta mayor.

El video han provocado numerosas reacciones en plataformas digitales, donde ciudadanos piden que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen si existió algún tipo de maltrato contra la adulta mayor.