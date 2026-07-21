Atic busca evidencias y revisa cámaras por crimen del empresario Milton Rápalo en SPS

El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer el asesinato del empresario Milton Omar Rápalo, quien fue ultimado a balazos la tarde del lunes en el estacionamiento de un centro comercial de San Pedro Sula.
El portavoz del Ministerio Público, Elvis Guzmán, informó que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) está a cargo de las diligencias para recopilar evidencias que permitan identificar a los responsables del crimen.
Guzmán explicó que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida asignó un fiscal para dirigir jurídicamente la investigación junto con un equipo de la Atic, con el objetivo de dar seguimiento al caso y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.
Milton Omar Rápalo, empresario y propietario de un Carwash, fue atacado cuando se dirigía hacia su vehículo en el parqueo del centro comercial. Según información preliminar, la víctima acababa de salir del establecimiento y caminaba hacia su automóvil color negro cuando fue interceptado por un hombre armado que le disparó en varias ocasiones.
El portavoz del Ministerio Público detalló que una de las primeras acciones será realizar una inspección en la escena del crimen, verificar la existencia de cámaras de seguridad y recolectar elementos que puedan aportar información al expediente investigativo.
“Se va a verificar si hay instaladas cámaras de seguridad, decomisar algunos elementos, así como también tomar declaración al personal que estaba esa hora de turno u otras personas que pudieran haber tenido conocimiento o presenciado el hecho criminal”, manifestó Guzmán.
Asimismo, indicó que los investigadores revisarán las cámaras del sistema 911 para intentar establecer el recorrido que habrían realizado los sospechosos después de cometer el ataque.
El funcionario agregó que también se buscará comunicación con los familiares de Rápalo para conocer si la víctima había manifestado previamente alguna situación que pudiera representar un riesgo para su vida o si existía algún antecedente relacionado con el hecho.
Guzmán señaló que actualmente pueden existir varias hipótesis sobre el crimen, pero afirmó que el Ministerio Público no adelantará conclusiones hasta contar con los resultados de las diligencias investigativas.
“Seríamos irresponsables de manifestar que por esta razón o circunstancia ultimaron a este empresario. Vamos a esperar que lo que arroje la investigación”, expresó el portavoz.
Sobre la versión preliminar de que un hombre en motocicleta habría participado en el ataque y que otra persona habría alertado sobre la presencia del empresario en el centro comercial, Guzmán indicó que se deben revisar todas las cámaras de seguridad disponibles para confirmar o descartar esa información.
“Es muy importante hacer una revisión, una inspección a todas estas cámaras. Si hay cámaras incluso afuera del centro comercial u otro tipo de negocio, podrían tomarse algunos elementos y así identificar a estos individuos”, explicó.
El portavoz indicó que la dinámica del ataque podría apuntar a un posible seguimiento o vigilancia previa contra la víctima; sin embargo, reiteró que será la investigación la que determine qué ocurrió y permita identificar a los responsables.