Denuncian a mujer que agredió a su madre en La Ceiba

Un video difundido en las redes sociales evidencia la agresión física y verbal de una mujer hacia su madre, una persona de la tercera edad, en una vivienda del barrio Sierra Pina de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. La agresora fue identificada preliminarmente como Yanira.
Según denuncias locales, el altercado comenzó cuando la madre le recriminó a su hija haber llegado a la vivienda presuntamente bajo los efectos del alcohol. Durante la discusión, Yanira negó estar bajo tales efectos y reaccionó de forma violenta, profiriendo insultos y agresiones hacia su madre.
El video fue grabado aparentemente por otra persona que se encontraba en el interior de la vivienda.
Se espera la intervención de las autoridades competentes para investigar el hecho, deducir responsabilidades y garantizar la protección de la adulta mayor conforme a la ley.