Denuncian a mujer que agredió a su madre en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Un video difundido en las redes sociales evidencia la agresión física y verbal de una mujer hacia su madre, una persona de la tercera edad, en una vivienda del barrio Sierra Pina de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. La agresora fue identificada preliminarmente como Yanira.

Según denuncias locales, el altercado comenzó cuando la madre le recriminó a su hija haber llegado a la vivienda presuntamente bajo los efectos del alcohol. Durante la discusión, Yanira negó estar bajo tales efectos y reaccionó de forma violenta, profiriendo insultos y agresiones hacia su madre.