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Scaloni aclara todo tras la final: problemas internos y habla sobre su futuro

El entrenador de la Albiceleste fue preguntado por las teorías conspirativas que surgieron en las últimas horas sobre la final del Mundial 2026.

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 11:16 -
  • Agencia EFE
Scaloni aclara todo tras la final: problemas internos y habla sobre su futuro

El entrenador argentino tiene contrato hasta diciembre del 2026 y todavía no define su futuro al frente de la selección Argentina. Foto EFE.

Argentina.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, mantuvo este martes la incertidumbre sobre su futuro y agradeció el multitudinario recibimiento brindado por los aficionados al plantel el lunes en su regreso al país tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial.

"Cuando íbamos ayer en el colectivo, ver esos nenes de siete, ocho o nueve años que estaban contentos no habiendo ganado es algo maravilloso", dijo Scaloni en declaraciones a medios a la salida del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la localidad de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires.

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Consultado por el multitudinario recibimiento al equipo a las afueras del predio durante la fría y lluviosa tarde de este lunes, respondió: "Impresionante, muy lindo. Está bien que se festeje, aunque cuesta digerir que no ganaste".

"Pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y que se pueden sacar cosas positivas", agregó, y enfatizó: "Se puede perder, sí, pero lo que ha dejado este grupo es algo muy lindo para la gente".

"Queda reflexionar muchas cosas y ver si es momento de dar un paso al costado"

Ante las preguntas sobre su futuro, el entrenador destacó que se mantendrá en su cargo al menos hasta diciembre, cuando vence su contrato, pero evitó responder sobre una posible renovación y subrayó que nunca había soñado conseguir lo que logró en los casi ocho años que lleva al frente dela selección.

"Lo mas importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo, y después lo que pase mas adelante, lo más importante es Argentina, la selección, y quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es la unión y la conexión", añadió, al tiempo que reconoció que el cargo de entrenador de la selección "es un lugar en el que cualquiera quisiera estar".

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Scaloni dijo que no tiene conocimiento sobre posibles investigaciones por parte de la FIFA por los incidentes en el campo tras la final ante España y por la pancarta sobre la soberanía de las islas Malvinas desplegada tras el triunfo en semifinales ante Inglaterra, y desmintió categóricamente los rumores sobre conflictos internos en el equipo.

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Agencia EFE
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