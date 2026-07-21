REDH pide al Congreso aprobar reformas electorales para evitar nueva crisis

TEGUCIGALPA

La organización señaló que los procesos electorales hondureños han enfrentado durante las últimas dos décadas un deterioro en la confianza institucional, así como cuestionamientos sobre los resultados oficiales, situación que ha generado incertidumbre y una pérdida de credibilidad en el sistema electoral.

La Red por la Equidad Democrática de Honduras ( REDH ) hizo un llamado al Congreso Nacional para que convierta las reformas electorales en una prioridad de la agenda legislativa, al advertir que la falta de cambios profundos en el sistema podría provocar que las dificultades registradas durante las elecciones de 2025 vuelvan a repetirse en los próximos procesos.

Según la REDH, los comicios de 2025 estuvieron marcados por problemas adicionales como la descoordinación entre instituciones, incumplimientos del cronograma electoral aprobado, una fuerte injerencia política partidaria e intentos de suplantación institucional que, a su criterio, pusieron en riesgo las competencias establecidas por la ley.

La organización recordó que, tras cuatro décadas de procesos electorales en Honduras, las elecciones no deberían continuar siendo escenarios de confrontación política y social. Sin embargo, afirmó que los 13 procesos realizados entre 1980 y 2025 han acumulado debilidades que mantienen la incertidumbre y las dudas entre la ciudadanía.

La REDH indicó que las reformas electorales aprobadas en los últimos años han sido insuficientes, pese a cambios como el voto domiciliario, la separación de papeletas para elegir presidente, diputados y alcaldes, así como la incorporación de herramientas tecnológicas para la identificación biométrica y la Transmisión Rápida de Resultados Electorales (Trep).

En ese sentido, la organización sostuvo que ninguna herramienta tecnológica podrá cumplir plenamente su objetivo de transparentar los procesos mientras persista la desconfianza entre los actores políticos y existan vacíos legales que permitan la manipulación o interpretación irregular de los mecanismos electorales.

La REDH también destacó que los procesos electorales hondureños han sido observados por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y organizaciones nacionales de sociedad civil, cuyos informes han señalado avances, pero también recomendaciones y desafíos pendientes.

La organización expresó preocupación porque, pese a que ya fueron presentados los informes de observación de las elecciones de 2025, el Congreso Nacional aún no avanza en la discusión y aprobación de las reformas necesarias.

“Estamos a pocos meses de haber entregado los informes de las elecciones 2025, sin embargo, el tiempo para proponer, discutir y aprobar las reformas transcurre y la promesa de los políticos de aprobar reformas electorales no se cumple porque se priorizan otros temas de la agenda legislativa”, señaló la REDH.

La entidad cuestionó la postura de algunos diputados de diferentes partidos políticos que, según indicó, ponen en duda la voluntad de aprobar reformas electorales durante la primera legislatura del actual Congreso Nacional.

La REDH afirmó que, aunque organizaciones de sociedad civil trabajan en propuestas de reforma, corresponde al Poder Legislativo cumplir con los compromisos asumidos y avanzar en cambios que fortalezcan la democracia hondureña.

La organización advirtió que, si no se aprueban reformas electorales, existe un alto riesgo de que los problemas ocurridos en 2025 vuelvan a presentarse en las elecciones de 2030, por lo que instó a los diputados a aprovechar la oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos.