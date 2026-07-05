Merary Díaz afirma que reformas electorales buscan evitar fallas de 2025

“Las reformas electorales van encaminadas para evitar lo desquiciado que fueron las elecciones de 2025 con un Marlon Ochoa que quiso boicotear un proceso electoral”, expresó la parlamentaria.

La diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, afirmó que las reformas electorales que actualmente se analizan en el Congreso Nacional están orientadas a impedir que se repitan las anomalías que, a su juicio, caracterizaron el proceso electoral de 2025.

Díaz explicó que las modificaciones propuestas tienen como finalidad asegurar un mayor balance en la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Asimismo, rechazó las críticas del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos dirigentes sostienen que las reformas están diseñadas para beneficiar al Partido Nacional de cara a los comicios de 2029.

La diputada señaló que la iniciativa busca ampliar la representación dentro de los organismos electorales mediante la incorporación de sectores como la sociedad civil, la academia y la empresa privada.

También recordó las dificultades que, según indicó, se presentaron durante las elecciones primarias de 2025, especialmente las relacionadas con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y la implementación del sistema biométrico.

“Lo que busca el Partido Nacional con las reformas electorales es garantizar elecciones transparentes, ágiles y que el pueblo conozca el mismo día quién ganó la Presidencia, las alcaldías y las diputaciones”, afirmó.

Finalmente, la congresista consideró que tanto el CNE como el TJE deben ser fortalecidos para asegurar procesos electorales confiables y evitar que vuelvan a registrarse situaciones que, según dijo, comprometan el desarrollo de futuras elecciones.