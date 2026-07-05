Partidos hoy Copa Mundial 2026: octavos de final, horarios y dónde verlos

¡Sigue la fiesta deportiva! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá continúa avanzando y este domingo 05 de julio se disputan nuevos duelos de lujo correspondiente a los octavos de final.
Las acciones comenzaron el sábado con la goleada de Marruecos sobre Canadá (3-0) y la clasificación de los africanos a la siguiente ronda. Ahí, se medirán a Francia que tuvo que sacar un ajustado triunfo ante Paraguay (1-0) para meterse dentro de los ocho mejores de la competencia.
Ahora le toca el turno a Brasil y Noruega. Uno de los cotejos esperados de los octavos de final y que será el estelar para arrancar con las actividades del Mundial en este domingo.
La 'Canarinha' alcanzó esta instancia después de derrotar 2-1 a Japón en una eliminatoria que exigió su mejor versión. Los 'Vikingos', por su parte, llega con la confianza por las nubes tras eliminar a Costa de Marfil.
El conjunto escandinavo es liderado por Erling Haaland, quien buscará volver a marcar diferencias frente a una de las selecciones más tradicionales del planeta, pero frente a ellos tendrán a una escuadra liderada en el campo por Vinicius.
En la otra llave, el anfitrión México recibirá en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) para medirse a la poderosa Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham.
La selección mexicana llega motivada después de vencer con autoridad a Ecuador por 2-0 en la ronda anterior y llegan como el único club en no recibir goles en la Copa del Mundo. Inglaterra, mientras tanto, sufrió más de lo esperado para eliminar a la República Democrática del Congo (2-1).
Hora y dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026
- Brasil vs Noruega- 2:00 p.m (hora de Honduras) - Tigo Sports y Telecadena 7/4.
- México vs Inglaterra- 6:00 p.m (hora de Honduras) - Tigo Sports y Telecadena 7/4.