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Partidos hoy Copa Mundial 2026: octavos de final, horarios y dónde verlos

Los octavos de final continúan este domingo 05 de julio y será con dos partidos de lujo para conocer a dos nuevos clasificados a la siguiente fase.

Partidos hoy Copa Mundial 2026: octavos de final, horarios y dónde verlos

Vinicius y Haaland se verán las caras este domingo en un partidazo por los octavos de final.
Estados Unidos.

¡Sigue la fiesta deportiva! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá continúa avanzando y este domingo 05 de julio se disputan nuevos duelos de lujo correspondiente a los octavos de final.

Las acciones comenzaron el sábado con la goleada de Marruecos sobre Canadá (3-0) y la clasificación de los africanos a la siguiente ronda. Ahí, se medirán a Francia que tuvo que sacar un ajustado triunfo ante Paraguay (1-0) para meterse dentro de los ocho mejores de la competencia.

Ahora le toca el turno a Brasil y Noruega. Uno de los cotejos esperados de los octavos de final y que será el estelar para arrancar con las actividades del Mundial en este domingo.

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La 'Canarinha' alcanzó esta instancia después de derrotar 2-1 a Japón en una eliminatoria que exigió su mejor versión. Los 'Vikingos', por su parte, llega con la confianza por las nubes tras eliminar a Costa de Marfil.

El conjunto escandinavo es liderado por Erling Haaland, quien buscará volver a marcar diferencias frente a una de las selecciones más tradicionales del planeta, pero frente a ellos tendrán a una escuadra liderada en el campo por Vinicius.

En la otra llave, el anfitrión México recibirá en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) para medirse a la poderosa Inglaterra de Harry Kane y Jude Bellingham.

La selección mexicana llega motivada después de vencer con autoridad a Ecuador por 2-0 en la ronda anterior y llegan como el único club en no recibir goles en la Copa del Mundo. Inglaterra, mientras tanto, sufrió más de lo esperado para eliminar a la República Democrática del Congo (2-1).

Hora y dónde ver los partidos de hoy en el Mundial 2026

- Brasil vs Noruega- 2:00 p.m (hora de Honduras) - Tigo Sports y Telecadena 7/4.

- México vs Inglaterra- 6:00 p.m (hora de Honduras) - Tigo Sports y Telecadena 7/4.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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