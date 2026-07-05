Partidos hoy Copa Mundial 2026: octavos de final, horarios y dónde verlos

Estados Unidos.

¡Sigue la fiesta deportiva! El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá continúa avanzando y este domingo 05 de julio se disputan nuevos duelos de lujo correspondiente a los octavos de final.

Las acciones comenzaron el sábado con la goleada de Marruecos sobre Canadá (3-0) y la clasificación de los africanos a la siguiente ronda. Ahí, se medirán a Francia que tuvo que sacar un ajustado triunfo ante Paraguay (1-0) para meterse dentro de los ocho mejores de la competencia.

Ahora le toca el turno a Brasil y Noruega. Uno de los cotejos esperados de los octavos de final y que será el estelar para arrancar con las actividades del Mundial en este domingo.