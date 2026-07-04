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Mbappé estalla tras eliminar a Paraguay: "Si hay que meter las manos en la mierd**"

El jugador francés habló sin tapujos tras eliminar a Paraguay y afirmó que Francia ya se esperaba el fútbol que iban a mostrar.

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 18:54 -
  • Agencia EFE
Mbappé estalla tras eliminar a Paraguay: Si hay que meter las manos en la mierd**

Mbappé fue el anotador del único tanto de Francia en la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026.

 Foto EFE
Estados Unidos.

El delantero francés, Kylian Mbappé, afirmó este sábado que la selección de Francia estaba preparada para la dura batalla que le planteó Paraguay, y sostuvo que "si hay que meter las manos en la mier**, vamos a meterlas".

"Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos", dijo tras el partido a pie de campo.

Y agrega: "Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mier**, nos vamos a meter las manos en la mier**. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso"

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El autor del único gol del partido de octavos de final agregó que ellos también saben "jugar al fútbol sucio" y lo hicieron hoy.

"Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquín, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos", indicó el delantero del Real Madrid.

Por último, Mbappé destacó que lo más importante ahora es recuperarse para los cuartos de final contra Marruecos, que tendrán lugar el próximo jueves en Boston.

"Vamos a jugar, sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino", finalizó tras el triunfo de Francia.

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Agencia EFE
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