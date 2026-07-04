Mbappé estalla tras eliminar a Paraguay: "Si hay que meter las manos en la mierd**"

Estados Unidos.

El delantero francés, Kylian Mbappé, afirmó este sábado que la selección de Francia estaba preparada para la dura batalla que le planteó Paraguay, y sostuvo que "si hay que meter las manos en la mier**, vamos a meterlas".

"Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos", dijo tras el partido a pie de campo.

Y agrega: "Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mier**, nos vamos a meter las manos en la mier**. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso"