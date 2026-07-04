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La pelea de Mbappé vs Paraguay, insulto del francés y le celebró en la cara a rival

Mbappé se hartó ante Paraguay, revelan su insulto en español, el zafarrancho en el partido y el francés le festejó en la cara a rival.

La pelea de Mbappé vs Paraguay, insulto del francés y le celebró en la cara a rival
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Francia venció por la mínima a Paraguay y consiguió el segundo boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

 Fotos EFE / Redes
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Los aficionados paraguayos llevaron esta curiosa camiseta del 'Mbappé' dictador en referencia a la mofa que hacen en redes sociales sobre el francés.
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La actriz y cantante estadounidense Idina Menzel participó en los actos protocolarios este sábado en el marco del día de la Independencia en Estados Unidos.
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Se vivió una tremenda fiesta en el Estadio de Filadelfia previo a disfrutar del segundo juego de los octavos de final del Mundial 2026.
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La primera parte estuvo muy disputada y con pocas ocasiones de gol. Francia no podía derribar la muralla de los sudamericanos.
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Sin embargo, el partido tuvo varios piques. En especial, con Kylian Mbappé y los jugadores sudamericanos.
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Todo comenzó cuando Cubas y Mbappé se dieron empujones luego de una falta.
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El francés tuvo un cruce de palabras y empujones con Gómez y hasta el árbitro intervino en la escena.
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Dembéle también llegó para defender a su compañeros y se armó el zafarrancho.
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El delantero francés reclamó al árbitro y en un momento tuvo que detenerlo tras un cruce con Cáceres.
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El árbitro tuvo mucho trabajo con los agarrones entre las plantillas de ambas selecciones.
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Los jugadores en cierto tramo del partido tuvieron que ser separados por la calentura de las polémicas faltas
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Mbappé ya estaba enganchado con la intensidad del partido y se reveló el insulto que dijo en el partido: "La con*** de tu madre", le dijo al jugador paraguayo.
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Para la segunda parte siguieron los roces y Francia estaba empezando a desesperarse con las polémicas acciones.
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Tanto que Francia consiguió un penal, luego de que se revisara en el VAR una polémica falta a Doué.
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Mbappé terminó cobrando el penal y el 1-0 definitivo en el partido. Así lo festejó ante Paraguay.
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El francés ya había protagonizado varios cruces con Paraguay y se desahogó en el único tanto del partido.
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Los jugadores tuvieron varios cruces durante el partido y en las pausas de hidratación.
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Francia logró la clasificación a cuartos de final con el tanto de Mbappé y se medirá en la siguiente ronda a Marruecos.
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Paraguay lamentó la derrota, pero se va con la frente en alto tras haber dejado en el camino a Alemania en dieciseisavos de final.
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La tristeza de los jugadores paraguayos tras quedar fuera del Mundial 2026 a manos de Francia.
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Gustavo Alfaro dando ánimos a su equipo ante uno de los equipos favoritos a quedarse con el título de la Copa del Mundo.
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Sin embargo, al final del partido se viralizaron estas imágenes. Orlando Gil estaba buscando a Mbappé para saludarlo, pero el francés le estaba festejando en la cara el pase a cuartos.
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Mbappé se desató y celebró con todo el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 y la imagen no ha sido bien tomada en redes sociales.
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Así fue la escena de Mbappé con el portero de Paraguay tras el pitazo final del partido. El guardameta después le tiró el balón tras ser ignorado por el francés.
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