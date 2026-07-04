La pelea de Mbappé vs Paraguay, insulto del francés y le celebró en la cara a rival

Francia venció por la mínima a Paraguay y consiguió el segundo boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.
Los aficionados paraguayos llevaron esta curiosa camiseta del 'Mbappé' dictador en referencia a la mofa que hacen en redes sociales sobre el francés.
La actriz y cantante estadounidense Idina Menzel participó en los actos protocolarios este sábado en el marco del día de la Independencia en Estados Unidos.
Se vivió una tremenda fiesta en el Estadio de Filadelfia previo a disfrutar del segundo juego de los octavos de final del Mundial 2026.
La primera parte estuvo muy disputada y con pocas ocasiones de gol. Francia no podía derribar la muralla de los sudamericanos.
Sin embargo, el partido tuvo varios piques. En especial, con Kylian Mbappé y los jugadores sudamericanos.
Todo comenzó cuando Cubas y Mbappé se dieron empujones luego de una falta.
El francés tuvo un cruce de palabras y empujones con Gómez y hasta el árbitro intervino en la escena.
Dembéle también llegó para defender a su compañeros y se armó el zafarrancho.
El delantero francés reclamó al árbitro y en un momento tuvo que detenerlo tras un cruce con Cáceres.
El árbitro tuvo mucho trabajo con los agarrones entre las plantillas de ambas selecciones.
Los jugadores en cierto tramo del partido tuvieron que ser separados por la calentura de las polémicas faltas
Mbappé ya estaba enganchado con la intensidad del partido y se reveló el insulto que dijo en el partido: "La con*** de tu madre", le dijo al jugador paraguayo.
Para la segunda parte siguieron los roces y Francia estaba empezando a desesperarse con las polémicas acciones.
Tanto que Francia consiguió un penal, luego de que se revisara en el VAR una polémica falta a Doué.
Mbappé terminó cobrando el penal y el 1-0 definitivo en el partido. Así lo festejó ante Paraguay.
El francés ya había protagonizado varios cruces con Paraguay y se desahogó en el único tanto del partido.
Los jugadores tuvieron varios cruces durante el partido y en las pausas de hidratación.
Francia logró la clasificación a cuartos de final con el tanto de Mbappé y se medirá en la siguiente ronda a Marruecos.
Paraguay lamentó la derrota, pero se va con la frente en alto tras haber dejado en el camino a Alemania en dieciseisavos de final.
La tristeza de los jugadores paraguayos tras quedar fuera del Mundial 2026 a manos de Francia.
Gustavo Alfaro dando ánimos a su equipo ante uno de los equipos favoritos a quedarse con el título de la Copa del Mundo.
Sin embargo, al final del partido se viralizaron estas imágenes. Orlando Gil estaba buscando a Mbappé para saludarlo, pero el francés le estaba festejando en la cara el pase a cuartos.
Mbappé se desató y celebró con todo el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 y la imagen no ha sido bien tomada en redes sociales.
Así fue la escena de Mbappé con el portero de Paraguay tras el pitazo final del partido. El guardameta después le tiró el balón tras ser ignorado por el francés.