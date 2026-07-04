Tabla goleadores Mundial 2026: Mbappé responde Messi y otro doblete en Bota de Oro

Así marcha la tabla de goleadores tras el inicio este sábado 04 de julio de los octavos de final del Mundial 2026.
22. Azzedine Ounahi (Marruecos) -- Se estrenó este sábado como goleador ante Canadá y lo hizo con un doblete para meterse en la lucha. Avanzaron a cuartos de final del Mundial.
21. Johan Manzambi (Suiza) -- No marcó en dieciseisavos, pero se mantiene en competencia con su país y jugará los octavos de final del Mundial 2026. Lleva 3 goles.
20. Yoane Wissa (República Democrática del Congo) -- El jugador africano no pudo marcar ante Inglaterra y cerró su participación en el Mundial 2026 con 3 anotaciones.
19. Cristiano Ronaldo (Portugal) -- El jugador luso anotó desde el punto penal ante Croacia y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 3 tantos en la competencia.
18. Cody Gakpo (Países Bajos) -- Ya se despidió del torneo en dieciseisavos, pero dejó 3 goles en su cuenta.
17. Brian Brobbey (Países Bajos) -- El neerlandés dijo adiós al Mundial 2026 dejando 3 anotaciones.
16. Elijah Just (Nueva Zelanda) - También es otro de los eliminados del Mundial 2026. Cerró su participación con 3 anotaciones.
15. Julián Quiñones (México) -- El atacante del conjunto azteca también anotó en la pasada fase y escaló en la tabla de goleadores con sus 3 dianas.
14. Ismael Saibari (Marruecos) -- No pudo marcar este sábado en octavos de final ante Canadá y se fue lesionado. Tiene 3 goles en el Mundial.
13. Folarin Balogun (Estados Unidos) -- Le anotó a Bosnia en dieciseisavos, pero fue expulsado. Alcanzó las 3 anotaciones en la competencia.
12. Jonathan David (Canadá) -- El norteamericano no pudo marcar en octavos de final ante Marruecos y cierra su participación con 3 tantos.
11. Matheus Cunha (Brasil) -- El sudamericano sigue en competencia y lleva 3 goles. Jugará octavos de final ante Noruega este domingo.
10. Kai Havertz (Alemania) -- Ya quedó fuera del Mundial 2026, pero se mantiene en la tabla con sus 3 anotaciones.
9. Deniz Undav (Alemania) -- El alemán también se despidió con 3 anotaciones del Mundial 2026.
8. Ismaila Sarr (Senegal) -- También dijo adiós a la Copa del Mundo, pero lo hizo dejando como huella sus 4 anotaciones.
7. Ousmane Dembélé (Francia) -- El francés se fue en blanco en los octavos de final ante Paraguay, pero se mantiene en la pelea con 4 goles. Jugará cuartos de final ante Marruecos.
6. Míkel Oyárzabal (España) -- El delantero firmó un doblete en dieciseisavos y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar los 4 tantos. Se mantiene en competencia.
5. Vinicius (Brasil) -- El sudamericano también lleva 4 tantos y este domingo puede ampliar su cuenta, ya que enfrentará a Noruega en octavos de final.
4. Erling Haaland (Noruega) -- El delantero del Manchester City cuenta con 5 tantos en el torneo y jugará este domingo ante Brasil.
3. Harry Kane (Inglaterra) -- Se destapó con doblete en dieciseisavos y escaló en la tabla tras llegar a 5 goles. Jugará este domingo ante México.
2. Kylian Mbappé (Francia) -- El goleador marcó un nuevo tanto este sábado ante Paraguay en octavos de final y llegó a los 7 tantos para igualar en la cima con Lionel Messi.
1. Lionel Messi (Argentina) -- El '10' marcó en dieciseisavos ante Cabo Verde y llegó a los 7 goles. Sigue en el podio en la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026.