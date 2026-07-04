“Esto ya no se soporta”: vecinos piden auxilio por foco de contaminación

San Pedro Sula, Honduras

Vecinos de la colonia Brisas del Sauce, en el sector Rivera Hernández, denunciaron graves problemas de contaminación provocados por el estancamiento de aguas fluviales y aguas negras que, según afirman, permanecen acumuladas desde hace más de 20 días.

Los residentes aseguran que la situación ha generado la proliferación de moscas, zancudos y malos olores, afectando a más de 50 a 80 familias del sector, quienes manifiestan estar en una situación de desesperación por las condiciones insalubres en las que viven.

De acuerdo con los pobladores, la acumulación de aguas estancadas representa un riesgo para la salud, especialmente de niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue.

"Ya no es un olor normal, es insoportable. Tenemos más de 20 días aguantando esta situación. Pedimos auxilio a las autoridades para que nos vengan a ayudar", expresó una de las vecinas afectadas.

Los habitantes hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y sanitarias para que intervengan en la zona y ejecuten acciones que permitan eliminar el foco de contaminación antes de que la situación derive en un problema de salud pública.