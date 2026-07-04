Escándalo en el Mundial: 8 jugadores de selección dan positivo por dopaje en pleno torneo

El Mundial 2026 es sacudido por un tremendo escándalo después de que se revelara que ocho futbolista de una selección mundialista dieran positivo por dopaje en un control que se hizo durante el torneo.
La Copa del Mundo de la FIFA 2026 no escapa a la polémica y ya estalló un escándalo por casos de dopaje, luego de que en las muestras de varios jugadores de una selección salieran positivas.
La Selección de Túnez, que ya había cerrado una decepcionante participación en el Mundial 2026 con una temprana eliminación, enfrenta ahora un nuevo problema fuera de las canchas.
Ocho integrantes del plantel de la Selección de Túnez están siendo investigados después de que dieran positivo en un control antidopaje de sorpresa realizado durante el Mundial 2026 que está en disputa, según reveló el diario inglés The Times.
La participación de la Selección de Túnez en el Mundial 2026 fue decepcionante en todos los aspectos. El cuadro africano firmó un verdadero fracaso deportivo sobre el terreno de juego, al despedirse de la cita planetaria con las manos vacías tras consolidar una de las peores campañas del certamen.
Los números del elenco tunecino en la fase de grupos son catastróficos y reflejan el pésimo nivel mostrado en la competencia: puesto 47 de 48 selecciones participantes.
El equipo áfricano se marchó a casa sin registrar ningún punto y con una alarmante diferencia de gol de -10, pero las malas noticias no quedaron ahí, ya que ahora el plantel suma una tremenda polémica que lo golpea con fuerza fuera de las canchas.
Según consignó el prestigioso diario inglés The Times, un total de ocho miembros de la delegación tunecina dieron positivo en un control antidopaje en el que detectaron rastros de clembuterol en sus muestras tomadas durante el torneo.
La información encendió las alarmas de los comités médicos del torneo, instalando la crisis absoluta en la escuadra africana y advirtiendo a más de una selección del Mundial 2026.
Concretamente, los exámenes de los involucrados presentaron rastros de clembuterol, una potente sustancia que figura de forma permanente en la lista de elementos estrictamente prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
Este componente se utiliza habitualmente en la medicina tradicional para calmar los efectos del asma, pero en el deporte de alto rendimiento está vetado debido a que ayuda a desarrollar masa muscular y a quemar grasas con rapidez.
Un revés directo al seno del vestuario de Túnez, que después de caer eliminado en fase de grupos como el equipo más goleado -igualado con Irak- tiene que hacer frente a una dura acusación que podría traer consecuencias en forma de sanción.
Por ahora, no se ha decretado una suspensión provisoria ni definitiva para los ocho miembros de la selección de Túnez. ¿Las razones? El citado medio británico presume que esta masiva situación se debió netamente a que los involucrados consumieron carne contaminada de forma involuntaria.
Esto es un panorama que es mucho más común de lo que la gente piensa, ya que en México se utiliza para que el ganado acelere el crecimiento muscular y reduzca la grasa de los animales.
La delegación de los africanos estuvo concentrada en la ciudad de Monterrey, una zona geográfica donde los agricultores suelen utilizar el clembuterol de manera informal para reducir la grasa y aumentar la masa muscular magra en el ganado.
La FIFA, por el momento, se ha limitado a dejar el caso en manos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y no ha emitido comentarios de fondo sobre el expediente abierto.
Lo cierto es que Túnez ha encadenado un escándalo tras otro desde el comienzo del Mundial 2026. Ya en plena competición, su federación tomó una decisión rompedora al destituir a su seleccionador, Sabri Lamouchi, después de recibir una contundente manita por parte de Suecia en su debut. En su lugar se sentó en el banquillo una leyenda del fútbol de selecciones como el francés Hervé Renard.
Para colmo, el cambio no dio resultado alguno para Túnez. La selección africana cayó eliminada como colista del grupo y habiendo endosado goleadas por parte de Suecia, Japón y Países Bajos. En total, tres derrotas, ningún punto a su favor y 12 goles que han arraigado un estado de decepción en el país tras su corta etapa mundialista. Los tunecinos fueron los únicos africanos que no lograron superar la primera fase.