Escándalo en el Mundial: 8 jugadores de selección dan positivo por dopaje en pleno torneo

Lo cierto es que Túnez ha encadenado un escándalo tras otro desde el comienzo del Mundial 2026. Ya en plena competición, su federación tomó una decisión rompedora al destituir a su seleccionador, Sabri Lamouchi, después de recibir una contundente manita por parte de Suecia en su debut. En su lugar se sentó en el banquillo una leyenda del fútbol de selecciones como el francés Hervé Renard.