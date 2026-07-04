Canadá vs Marruecos EN VIVO hoy en directo octavos del Mundial 2026

Houston, Estados Unidos.

La Selección de Marruecos se ha adelantado en el marcador 0-1 contra Canadá en el duelo de este sábado en los octavos de final del Mundial 2026, en el que Ismael Saibari debió ser cambiado en el minuto 22 por una lesión muscular.

Llegando al minuto 50, jugada preparada del equipo marroquí con un balón colocado a la frontal del área, donde Azzedine Ounahi, completamente solo, disparó con el interior de su pie derecha y la puso lejos del portero canadiense Maxime Crépeau.