Canadá vs Marruecos EN VIVO hoy en directo octavos del Mundial 2026

La Selección de Marruecos se ha adelantado en el marcador 0-1 contra Canadá en el duelo de este sábado en los octavos de final del Mundial 2026, en el que Ismael Saibari debió ser cambiado en el minuto 22 por una lesión muscular.
Llegando al minuto 50, jugada preparada del equipo marroquí con un balón colocado a la frontal del área, donde Azzedine Ounahi, completamente solo, disparó con el interior de su pie derecha y la puso lejos del portero canadiense Maxime Crépeau.
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Saibari se hizo daño en la parte posterior del muslo derecho, con lo que su concurso en el resto del Mundial, si su selección sigue adelante, podría quedar descartado si ha sufrido alguna rotura, a la espera de los exámenes médicos.
El ganador del partido de octavo de final entre Marruecos y Canadá será rival del vencedor del juego entre Francia y Paraguay, que buscará otro milagro tras eliminar a Alemania en los dieciseisavos.
- ALINEACIONES TITULARES:
CANADÁ: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Luc de Fougerolles, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Niko Sigur, Ali Ahmed; Jonathan David, Tani Oluwaseyi.
Seleccionador: Jesse Marsch.
MARRUECOS: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss.
Seleccionador: Mohamed Ouahbi.
Árbitro: Michael Oliver (GBR).
Estadio: NRG Stadium (Houston).
Hora: 11.00 AM, de Honduras.
Transmite: Tigo Sports y FOX.