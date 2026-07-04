Partidos hoy | Copa Mundial 2026: Comienzan los octavos de final, horarios y transmisión

Estados Unidos.

El Mundial 2026 no descansa y este sábado comienzan los partidos de los octavos de final con dos partidos que protagonizarán Canadá vs Marruecos y Paraguay vs Francia. Los emparejamientos para la fase de octavos de final del Mundial 2026 quedaron definidos el viernes con el rival que esperaba Suiza tras la definición del último partido de dieciseisavos, que ganó Colombia por 1-0 a Ghana.

Canadá, uno de los tres anfitriones de la Copa del Mundo, abre hoy la fase de octavos de final contra Marruecos en el Estadio NRG de la ciudad de Houston a partir de las 11:00 AM, partido que será transmitido por Tigo Sports y FOX. Más tarde entra en acción una de las favoritas al título mundial. La Francia de Kylian Mbappé se mide contra la sorpresiva Paraguay desde las 3.00 PM en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El juego también lo pasarán Tigo Sports y FOX.

🔥 ¡Así quedaron definidos los octavos de final del Mundial! 🌎⚽



Los mejores 16 equipos siguen en carrera y los duelos prometen emociones de principio a fin. 🤩🔥 #Mundializate2026 pic.twitter.com/5TqmeVJ08p — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) July 4, 2026

El mejor de la eliminatoria Canadá-Marruecos se enfrentará en los cuartos de final con el vencedor del pulso entre Paraguay y Francia. La ronda de octavos de final, segunda de eliminación directa del Mundial 2026, terminará el martes 7 de julio con los choques Argentina-Egipto y Suiza-Colombia. Brasil se las verá con Noruega en Nueva York/Nueva Jersey el 5 de julio, misma fecha para el choque entre México e Inglaterra en Ciudad de México. España se enfrentará con Portugal en Dallas el 6 de julio, mientras Estados Unidos y Bélgica jugarán el mismo día en Seattle.



Partidos de hoy 4 de julio del Mundial 2026: