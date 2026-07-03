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Tabla goleadores Mundial 2026: Messi responde a Cristiano y supera a Mbappé en Bota de Oro

Se pone intensa la lucha por la Bota de Oro del Mundial 2026 tras un nuevo gol de Messi que aventaja a Mbappé y Haaland en la tabla de goleadores. ¿Y Cristiano Ronaldo?

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Así marcha la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras los partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Messi volvió a marcar, dejó atrás a Cristiano Ronaldo y supera a Mbappé.

 FOTOS: EFE
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24. Emam Ashour — Egipto — 2 goles. El centrocampista egipcio marcó el gol del empate (1-1) contra Australia que se definió en penales en los 16avos de final del Mundial 2026.
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23. Raúl Jiménez — México — 2 goles. Marcó un gol en el triunfo del Tri (2-0) sobre Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026.
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22. Romelu Lukaku — Bélgica — 2 goles. El belga anotó un gol el miércoles en la remontada (3-2) ante Senegal en los 16avos de final del Mundial 2026.
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21. Johan Manzambi — Suiza — 3 goles en el Mundial 2026.
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20. Yoane Wissa — República Democrática del Congo — 3 goles en el Mundial 2026.
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19. Brian Brobbey — Países Bajos — 3 goles en el Mundial 2026.
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18. Cody Gakpo — Países Bajos — 3 goles en el Mundial 2026.
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17. Elijah Just — Nueva Zelanda — 3 goles en el Mundial 2026.
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16. Ismael Saibari — Marruecos — 3 goles en el Mundial 2026.
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15. Jonathan David — Canadá — 3 goles en el Mundial 2026.
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14. Matheus Cunha — Brasil — 3 goles en el Mundial 2026.
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13. Deniz Undav — Alemania — 3 goles en el Mundial 2026.
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12. Kai Havertz — Alemania — 3 goles en el Mundial 2026.
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11. Julián Quiñones — México — 3 goles. Marcó un gol en el triunfo del Tri (2-0) ante Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026.
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10. Folarin Balogun — Estados Unidos — 3 goles. El estadounidense marcó un gol en la victoria (2-0) sobre Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final del Mundial 2026.
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9. Cristiano Ronaldo — Portugal — 3 goles. El portugués marcó un gol de penal en la victoria lusa (2-1) sobre Croacia en los 16avos y llegó a tres tantos en el Mundial 2026.
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8. Ismaïla Sarr — Senegal — 4 goles. El senegalés anotó un gol el miércoles en la derrota (3-2) ante Bélgica en los 16avos de final del Mundial 2026.
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7. Ousamene Dembelé — Francia — 4 goles en el Mundial 2026.
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6. Vinícius — Brasil — 4 goles en el Mundial 2026.
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5. Mikel Oyarzabal — España — 4 goles. El delantero español se despachó con un doblete en el triunfo de la Roja (3-0) sobre Austria en 16avos y llegó a cuatro tantos en el Mundial 2026.
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4. Erling Haaland — Noruega — 5 goles. El noruego anotó el gol del triunfo (1-2) ante Costa de Marfil en los 16avos de final del Mundial 2026.
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3. Harry Kane — Inglaterra — 5 goles. El inglés se lució con un doblete en la remontada (2-1) ante República Democrática del Congo en los 16avos de final del Mundial 2026.
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2. Kylian Mbappé — Francia — 6 goles. El francés marcó dos goles para la victoria francesa (3-0) sobre Suecia en los 16avos de final del Mundial 2026.
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1. Lionel Messi — Argentina — 7 goles. El crack argentino marcó un golazo en el duelo de los 16avos de final del Mundial 2026 contra Cabo Verde, llegando a los siete tantos en el Mundial 2026.
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