Taxistas protestan contra el aumento de la tasa vehicular en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Los manifestantes reiteraron que su objetivo es defender sus derechos y cuestionar el aumento de la tasa vehicular, al que califican como desproporcionado.

Durante la manifestación, los participantes mantuvieron un diálogo con agentes de la Policía Nacional, a quienes expresaron su disposición de realizar una protesta pacífica y respetar el orden público.

Transportistas y taxistas realizaron este sábado una protesta a la altura del sector Omonita, en El Progreso, Yoro, en rechazo al incremento de la tasa vehicular municipal , en una jornada que se desarrolló bajo vigilancia policial y sin incidentes violentos.

“Sabemos que ustedes solo hacen su trabajo y nosotros solo hacemos una protesta para defender nuestros derechos”, manifestaron los transportistas durante el intercambio con las autoridades.

Uno de los representantes del sector taxista explicó que la movilización se realiza de manera organizada y con la intención de evitar afectaciones mayores a la circulación vehicular.

“Igual nosotros solo hacemos una protesta pacífica para que se nos respeten nuestros derechos, que están violentando con la tasa vehicular, que es demasiado exagerada de alta y queremos que eso se anule”, expresó el dirigente.

Agregó que solicitaron un espacio de tiempo para reorganizar la marcha y continuar con el recorrido previsto sin generar bloqueos prolongados en la vía.

“Lo que estamos pidiendo es que nos den media hora para reorganizarlo, para salir en una marcha. Vamos a ir avanzando despacio”, detalló.

El dirigente indicó que la marcha finalizará en el Obelisco de la Paz, conocido como La Paloma, punto donde darán por concluida la protesta y regresarán a sus labores cotidianas.

Por su parte, agentes policiales señalaron que están dispuestos a acompañar la movilización, siempre que no se obstruya por completo el tránsito vehicular en la zona.

“Podemos acompañarlos, pero tienen que dejar libre la vía, no pueden obstaculizar por completo la vía”, explicó un oficial durante el diálogo.

Las autoridades enfatizaron que se respeta el derecho a la protesta, pero también el derecho de los ciudadanos a la libre circulación, por lo que solicitaron mantener habilitado el paso vehicular.

“Pueden marchar, los acompañamos incluso, pero que los vehículos estén en libre circulación”, añadió el agente policial.

La convocatoria surge en medio del creciente malestar de distintos sectores de la sociedad civil por el incremento de hasta un 300 % en la tasa vehicular municipal en El Progreso, Yoro.