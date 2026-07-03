Disturbios durante desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro.

Agentes policiales desalojaron a manifestantes que bloquearon este viernes ambas trochas del puente La Democracia, en El Progreso, Yoro, tras protestas contra el aumento a la tasa vehicular municipal.

Las principales vías que comunican a El Progreso con San Pedro Sula y Tela (Atlántida) permanecieron bloqueadas este viernes por una protesta encabezada por taxistas, transportistas y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes rechazan el incremento a la tasa aprobada por la Corporación Municipal.