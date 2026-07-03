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Disturbios durante desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro

Policías desalojaron a manifestantes en el puente La Democracia. Gas lacrimógeno, piedras y agresiones son parte del desalojo en una jornada que comenzó con tintes pacíficos

Disturbios durante desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro

Tomas en el puente La Democracia. No se reportan incidentes violentos en las protestas.

 Fotografías: LA PRENSA
El Progreso, Yoro.

Agentes policiales desalojaron a manifestantes que bloquearon este viernes ambas trochas del puente La Democracia, en El Progreso, Yoro, tras protestas contra el aumento a la tasa vehicular municipal.

Las principales vías que comunican a El Progreso con San Pedro Sula y Tela (Atlántida) permanecieron bloqueadas este viernes por una protesta encabezada por taxistas, transportistas y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes rechazan el incremento a la tasa aprobada por la Corporación Municipal.

Otro punto afectado es la carretera que conduce a La Barca, situación que ha provocado complicaciones en la circulación vehicular en distintos sectores del valle de Sula. Tampoco hay paso en la vía hacia Tela, Atlántida.

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Según los manifestantes, el ajuste a la tasa municipal representa un incremento de hasta un 300 %, porcentaje que consideran desproporcionado. Además, sostienen que el aumento no está acompañado de mejoras visibles en infraestructura ni en los servicios públicos que presta la municipalidad.

No se reportan incidentes violentos en las protestas.

No se reportan incidentes violentos en las protestas.

(Fotografías: LA PRENSA)

Durante la jornada, representantes de los sectores participantes reiteraron su petición a las autoridades municipales para que revisen la medida y abran un proceso de diálogo que permita alcanzar acuerdos con los contribuyentes afectados.

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Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado si se instalará una mesa de negociación con los manifestantes ni cuándo podrían restablecerse completamente las vías bloqueadas.

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Redacción La Prensa
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