Disturbios durante desalojo de manifestantes en El Progreso, Yoro

Agentes policiales desalojaron a manifestantes que bloquearon este viernes ambas trochas del puente La Democracia, en El Progreso, Yoro, tras protestas contra el aumento a la tasa vehicular municipal.
Las principales vías que comunican a El Progreso con San Pedro Sula y Tela (Atlántida) permanecieron bloqueadas este viernes por una protesta encabezada por taxistas, transportistas y representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, quienes rechazan el incremento a la tasa aprobada por la Corporación Municipal.
Otro punto afectado es la carretera que conduce a La Barca, situación que ha provocado complicaciones en la circulación vehicular en distintos sectores del valle de Sula. Tampoco hay paso en la vía hacia Tela, Atlántida.
Según los manifestantes, el ajuste a la tasa municipal representa un incremento de hasta un 300 %, porcentaje que consideran desproporcionado. Además, sostienen que el aumento no está acompañado de mejoras visibles en infraestructura ni en los servicios públicos que presta la municipalidad.
Durante la jornada, representantes de los sectores participantes reiteraron su petición a las autoridades municipales para que revisen la medida y abran un proceso de diálogo que permita alcanzar acuerdos con los contribuyentes afectados.
Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado si se instalará una mesa de negociación con los manifestantes ni cuándo podrían restablecerse completamente las vías bloqueadas.