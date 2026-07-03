Gobierno iniciará en agosto entrega de maquinaria a las 298 alcaldías

San Pedro Sula, Cortés

El primer lote de maquinaria comenzará a distribuirse entre los distintos municipios del país a partir de agosto de este año. La entrega forma parte de un plan estratégico del Gobierno central orientado a dotar a los 298 municipios de Honduras de equipo pesado propio para el mantenimiento permanente de las vías de terracería y la atención oportuna de emergencias ocasionadas por derrumbes y otros daños provocados por las lluvias. Como parte de este proyecto, el Gobierno se comprometió a entregar un kit de maquinaria pesada a cada uno de los 298 municipios del país. La iniciativa busca que las alcaldías cuenten con equipo propio para ejecutar trabajos de mantenimiento vial, atender emergencias y reducir la dependencia del alquiler o préstamo de maquinaria para la reparación de caminos y la rehabilitación de infraestructura afectada por fenómenos naturales.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, reducir los tiempos de atención ante desastres naturales y mejorar la conectividad de las comunidades, especialmente en las zonas rurales, donde las carreteras de tierra suelen verse afectadas durante la temporada de lluvias. El primer embarque de maquinaria llegó al país en junio. En una entrevista concedida a LA PRENSA, Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), informó que el envío incluyó 96 máquinas, entre ellas motoniveladoras y tractores de la marca John Deere, procedentes de Brasil. Actualmente, 87 de esas máquinas se encuentran en San Pedro Sula y las otras nueve en Tegucigalpa. El funcionario adelantó que un segundo lote de 40 máquinas llegará en los próximos días. En total, el proyecto contempla la adquisición de 1,524 máquinas. El kit que será entregado a cada una de las 298 alcaldías estará integrado por una retroexcavadora, una motoniveladora, una volqueta, un tractor y un tanque. "Desde que inició el gobierno, el presidente Nasry Asfura sostuvo reuniones de negociación directamente con los fabricantes de cinco empresas: Caterpillar, John Deere, Bomag y dos empresas que construyen volquetas y tanques. Se logró hacer una negociación de compra directa en el mes de mayo, se firmó el contrato y durante junio se realizó el anticipo para la compra de 1,524 máquinas en una primera adquisición para dotar a los municipios de maquinaria", explicó Ehrler.

El ministro agregó que actualmente se encuentran en proceso de instalar un chip a las máquinas, contratar los seguros, programar el mantenimiento y verificar las garantías. "Esto nos llevará todo el mes de julio para comenzar a entregar las primeras maquinarias en agosto; no el kit completo, porque el resto de la maquinaria tardará en llegar unos doce meses", aseveró. La entrega y distribución estará a cargo del Gobierno central, que priorizará los primeros municipios beneficiados, aunque el funcionario no precisó los criterios que se utilizarán para definir el orden de asignación.

La primera compra, de la que hasta ahora solo se ha desembolsado el anticipo, asciende a 3,500 millones de lempiras. Además, el Gobierno contempla una segunda adquisición por un monto estimado de entre 500 y 700 millones de lempiras. "Los gobiernos locales son los que se van a ahorrar recursos; solo una hora de alquiler de una motoniveladora cuesta 3,500 lempiras. El alcalde tendrá su equipo con mantenimiento y garantías; solo tendrá que poner el diésel y pagar al operador para darle mantenimiento a sus calles", afirmó Ehrler.

Ahorro para las alcaldías

Osmín Bautista, experto en desarrollo vial, manifestó que con la adquisición de esta maquinaria los gobiernos locales obtendrán ahorros sustanciales que podrán invertir en otros proyectos. Como ejemplo, detalló que el alquiler de una motoniveladora supera los 3,100 lempiras por hora; un tractor cuesta 3,500 lempiras por hora; una volqueta, 1,600 lempiras por hora; una retroexcavadora, 1,600 lempiras por hora; y una excavadora, 2,900 lempiras por hora. "Definitivamente el alquiler sale más caro. Entiendo que el proveedor dará el mantenimiento mientras dure la garantía. Además, las capacitaciones que la SIT brindará a todas las alcaldías para el cuidado y manejo del equipo serán fundamentales. La integridad y la corresponsabilidad de ambas partes son la clave del éxito de este gran proyecto", apuntó Bautista. La importancia de que los municipios cuenten con maquinaria propia radica en que durante el gobierno anterior varios gobiernos locales manifestaron sentirse abandonados por las autoridades centrales tras las fuertes lluvias que ocasionaron derrumbes, comunidades incomunicadas, destrucción de proyectos de agua potable y pérdidas en cultivos, entre otras afectaciones. Entre los municipios más afectados figuran Dolores Merendón y Sinuapa, en Ocotepeque; Marcovia, en Choluteca; y Piraera, en Lempira, donde las lluvias provocaron inundaciones y derrumbes que afectaron a comunidades enteras. Algunas permanecieron incomunicadas durante semanas mientras esperaban apoyo del Gobierno central. En Piraera, donde residen alrededor de 20,000 habitantes distribuidos en 109 caseríos, la situación tampoco fue fácil. Cerca del 50% de las calles quedaron destruidas por los derrumbes y, en reiteradas ocasiones, las autoridades municipales manifestaron sentirse abandonadas por el Gobierno central. Sin embargo, la alcaldía logró atender parte de la emergencia con una retroexcavadora de su propiedad.