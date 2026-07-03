Gobierno iniciará en agosto entrega de maquinaria a las 298 alcaldías

El primer lote de maquinaria comenzará a distribuirse entre los distintos<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/sit-obras-mitigacion-valle-de-sula-inundaciones-NC29908252" target="_blank"> municipios del país</a> a partir de agosto de este año. La entrega forma parte de un plan estratégico del Gobierno central orientado a dotar a los 298 municipios de Honduras de equipo pesado propio para el mantenimiento permanente de las vías de terracería y la atención oportuna de emergencias ocasionadas por derrumbes y otros daños provocados por las lluvias.Como parte de este proyecto, el Gobierno se comprometió a entregar un kit de maquinaria pesada a cada uno de los 298 municipios del país. La iniciativa busca que las alcaldías cuenten con equipo propio para ejecutar trabajos de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/sit-licitacion-tercer-carril-ca4-naco-chamelecon-OG30273159" target="_blank">mantenimiento vial</a>, atender emergencias y reducir la dependencia del alquiler o préstamo de maquinaria para la reparación de caminos y la rehabilitación de infraestructura afectada por fenómenos naturales.