Barcelona ultima otro refuerzo, nueva oferta por Rodri y se le cae fichaje al PSG

Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes de este sábado 15 de agosto en el fútbol internacional.
OFICIAL // El Atlético de Madrid ha fichado al central argentino Cristian ‘Cuti’ Romero, procedente del Tottenham y que ha firmado por cinco temporadas con el club rojiblanco, hasta el 30 de junio de 2031, según anunció este sábado la entidad colchonera.
OFICIAL // El Elche ha fichado, tras llegar a un acuerdo con el Houston Dynamo para su traspaso, al delantero argentino Ezequiel Ponce, que regresa al club ilicitano para vivir una segunda etapa y firma un contrato hasta junio de 2027, con opción de ampliarlo por dos temporadas más.
Fabrizio Romano informa que "fuentes del PSG confirman que el fichaje de Zion Suzuki se ha cancelado. Se había llegado a un acuerdo verbal hace cinco días, con un paquete de 35 millones de euros, y se había enviado un vuelo privado a Parma para el reconocimiento médico en París, pero el acuerdo se ha cancelado definitivamente".
OFICIAL // El Sporting de Lisboa anunció el fichaje del delantero australiano, Irankunda. Llega procedente del Watford a cambio de unos 21 millones de euros.
Matteo Moretto informa que el delantero mexicano Santiago Giménez está cerca de abandonar al Milan. El periodista informa que "las partes del jugador y el Porto también están a punto de concretar su negociación al 100%".
Desde TalkSPORT informan que el Arsenal de Mikel Arteta habría pensando en Jacobo Ramón para reforzar su defensa.
Ekrem Konur informa que Darwin Núñez y el Trabzonspor ya cerraron el acuerdo para su llegada a Turquía.
OFICIAL // El Nottingham Forest ha hecho oficial el fichaje del portero Steven Benda.
La Gazzetta dello Sport detalla que Rafael Leao no ha convencido a Amorim y el AC Milán estaría dispuesto a rebajar su precio a unos 40-45 millones de euros.
OFICIAL // El futbolista ecuatoriano Darwin Johan Guagua Silva (Guayaquil, 6/10/2007) se convertirá en nuevo jugador de la Asociación Deportiva Mérida -equipo de la tercera categoría del fútbol español- para la temporada 26/27 tras llegar cedido por el Brentford FC inglés.
El medio neerlandés 'Algemeen Dagblad' revela que el Tottenham está dispuesto a llegar a los 60 millones por Cody Gakpo.
OFICIAL // El París Saint Germain anunció este sábado el fichaje del delantero belga Mika Godts, procedente del Ajax de Ámsterdam, para las próximas cinco temporadas, e indicó que jugará con el número 22.
Fabrizio Romano informa que la Juventus dio marcha atrás por el meta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez por la alta petición económica del Aston Villa.
OFICIAL // Spence fue anunciado este sábado como nuevo jugador del Inter de Milán. Llega como relevo de Dumfries.
Informa Diario AS que el Barcelona ha contactado a los agentes de Christopher Nkunku para ver su situación y tantear el fichaje. Fabrizio Romano detalla que "no han habido conversaciones con el Barça".
Ferran Torres se despidió del Barcelona: "Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo".
OFICIAL // Por su parte, se confirmó el traspaso. El Barcelona y el PSG han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso del delantero Ferran Torres, autor del gol que hizo campeona del mundo a España este verano, por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, según informaron varios medios y confirmaron a EFE fuentes cercanas a la negociación.
Matteo Moretto detalla que las negociaciones entre el Barcelona por el fichaje de Rodri parecen estar en su recta final. El club azulgrana busca cerrar el acuerdo en las próximas horas por una cifra superior a los 70 millones de euros, entre fijos y variables.
Fabrizio Romano confirmó que el Barcelona confía en recibir la autorización para el regreso de João Cancelo y proceder con su vuelta la próxima semana.
Además informa que "el club está preparado para trasladar a João Cancelo a la ciudad a principios de la próxima semana si se confirma la salida del Al Hilal".