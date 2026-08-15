Director del JTR responde a fiscal del MP: “Las puertas nunca han estado polarizadas”

San Pedro Sula, Honduras

La reacción de Mejía surge luego de que circulara un documento identificado como un auto de admisión, en el que, según explicó, se hace referencia a pruebas presentadas por la defensa del docente ante el Ministerio Público.

El director del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), Wilson Mejía Burgos, salió al paso de los señalamientos contenidos en un documento relacionado con el proceso que enfrenta un docente de este centro educativo y rechazó que desde la institución se haya alterado la escena donde ocurrió el incidente que es objeto de investigación.

El director cuestionó que, de acuerdo con el documento, se hayan denegado las pruebas solicitadas y, particularmente, que se ponga en duda una constancia emitida por él en relación con las condiciones de la sala de maestros del JTR.

Uno de los puntos que más molestó al director fue el señalamiento de que supuestamente se habría retirado el polarizado de las puertas de la sala de maestros después del incidente, con el propósito de alterar las condiciones del lugar.

“La sala de maestros nunca, nunca ha estado polarizada”, afirmó de manera categórica Mejía, quien aseguró que existen fotografías, testimonios y otros elementos que, según él, demostrarían que las puertas no han tenido polarizado.

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El director sostuvo que las fotografías utilizadas en la investigación fueron tomadas por las mismas autoridades que llegaron al centro educativo durante las diligencias y que el aspecto oscuro de las puertas podría deberse al reflejo de los árboles y la vegetación existente en el lugar.

“Las puertas nunca han estado polarizadas, y si nunca han estado polarizadas, nunca mandamos a quitar el polarizado”, manifestó Mejía, al rechazar que haya ordenado modificar algún elemento de la escena.

El titular del JTR también defendió la constancia que emitió y aseguró que no tendría motivos para faltar a la verdad en un documento dirigido al Ministerio Público y que eventualmente podría ser conocido por un juez.

“Wilson Mejía Burgos no tiene necesidad de mentir en una constancia que se dirige al Ministerio Público”, expresó el director, quien pidió que el proceso se desarrolle con prudencia y que todas las circunstancias del caso sean investigadas.

Mejía fue más allá y cuestionó que en el documento se ponga en duda su actuación como director de uno de los centros educativos de mayor tradición de San Pedro Sula.

“Tanto vale el cargo de fiscal, como vale el cargo de un director de un centro educativo, y más de un centro educativo con el prestigio que tiene el J. Trinidad Reyes”, manifestó.

El director aclaró que su postura, según explicó, no pretende favorecer al docente involucrado ni perjudicar a la joven relacionada con el caso, sino defender la institucionalidad del centro educativo y la veracidad de los documentos emitidos desde la dirección.

“Las cosas son como nosotros decimos que son, no como el fiscal quiere que sean”, expresó Mejía, al reiterar que considera incorrecto afirmar que desde el JTR se modificó la escena.

Asimismo, exhortó al Ministerio Público a ampliar las líneas de investigación y revisar todas las circunstancias relacionadas con el caso antes de establecer responsabilidades.

“Yo le invito al señor fiscal a que, con el afán de que se haga bien su trabajo, amplíe la lista de los posibles culpables”, señaló el director, quien dijo tener dudas sobre la forma en que se está desarrollando la investigación.

Mejía insistió en que la institución cuenta con elementos que, desde su perspectiva, respaldan su versión sobre las condiciones de la sala de maestros y reiteró que nunca se ordenó retirar polarizado de las puertas.

El caso ha generado atención en San Pedro Sula debido a que involucra a un docente del histórico instituto sampedrano y ha colocado bajo escrutinio las actuaciones realizadas durante la investigación. Las responsabilidades correspondientes deberán ser determinadas por las autoridades competentes conforme avance el proceso.