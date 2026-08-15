¡Infierno apocalíptico en Europa! Un muerto, decenas de quemados y miles de evacuados

En el incendio de Huelva, uno de los más dañinos en la historia de la región de Andalucía con alrededor de 38.000 hectáreas afectadas tras más de una semana de actividad, consiguieron “acorralar” el fuego hacia una sola zona activa en el sector este, la más activa en las últimas jornadas, por lo que la situación de “fuera de capacidad de extinción” ha quedado atrás. Foto de redes sociales.