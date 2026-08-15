¡Infierno apocalíptico en Europa! Un muerto, decenas de quemados y miles de evacuados

Un incendio en la costa adriática de Croacia provocó la muerte de una persona y la hospitalización de otras catorce este viernes, mientras ardió buena parte del continente europeo con focos repartidos en España, el Reino Unido, Francia, Alemania y Grecia. Imagen de redes sociales.
El más importante es el activo de Croacia, donde una persona perdió la vida y catorce fueron hospitalizadas este viernes, siete de ellas en estado crítico, debido a las quemaduras sufridas durante el gran incendio que se desató anoche en una zona turística, a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Split. EFE/EPA/STRINGER
Diez de los ingresados se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y la vida de siete de ellos corre peligro, incluida la de una joven de 17 años por quemaduras sufridas en cerca del 60 % del cuerpo, informó el diario Jutarnji list. EFE/EPA/STRINGER
Otra decena de personas pidió ayuda médica por problemas respiratorios causados por la exposición al humo. EFE/EPA/STRINGER
El primer ministro croata, Andrej Plenkovic, informó de que en el área afectada había unos 15.000 residentes y 12.000 turistas, de los que han sido evacuados de forma organizada al menos 2.500. EFE/EPA/STRINGER
Sin embargo, según las últimas informaciones, unos 286 bomberos, con 93 camiones de bomberos, así como cuatro aviones de extinción, lograron controlar otro fuego que arrasó unas 1.000 hectáreas de vegetación, así como decenas de viviendas, barcos, vehículos e instalaciones de la red eléctrica. Foto de redes sociales.
Otro incendio brotó también este viernes en Trogir, al norte de Split, mientras los bomberos luchan todavía contra otro foco en la península de Peljesac, unos 70 kilómetros al norte de Dubrovnik. Asimismo, en la vecina Montenegro arden varios puntos. Foto de redes sociales. Foto de redes sociales.
Grecia controla el fuego, pero sigue activo. Los servicios de extinción controlaron este viernes el incendio que obligó a evacuar ayer a al menos 446 personas del complejo turístico de Siviri, en la península griega de Halkidiki, como informaron los medios locales. Foto de redes sociales.
Las primeras estimaciones cifraron en 400 las hectáreas de bosque calcinadas, pero solo siete u ocho casas y algunos vehículos han sufrido daños. La hipótesis que manejan autoridades es que la caída de un árbol sobre cables del tendido eléctrico pudo provocar el fuego. Foto de redes sociales.
En España, los efectivos de extinción se centraron este viernes de nuevo, en los dos focos más graves, situados en Huelva (sur) y Huesca (norte). Foto de redes sociales.
En el incendio de Huelva, uno de los más dañinos en la historia de la región de Andalucía con alrededor de 38.000 hectáreas afectadas tras más de una semana de actividad, consiguieron “acorralar” el fuego hacia una sola zona activa en el sector este, la más activa en las últimas jornadas, por lo que la situación de “fuera de capacidad de extinción” ha quedado atrás. Foto de redes sociales.