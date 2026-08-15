"Coco 2" ya tiene fecha: Miguel volverá a un nuevo mundo

Estrenada en 2017, "Coco" obtuvo una recepción especialmente favorable de la crítica y el público. La cinta consiguió un 97 % de aprobación de los críticos en Rotten Tomatoes y recibió importantes reconocimientos, entre ellos dos Premios Óscar: mejor película de animación y mejor canción original por "Recuérdame". Su éxito también fue contundente en taquilla. Más de 21 millones de espectadores mexicanos acudieron a los cines durante sus primeras cinco semanas y la película terminó recaudando más de 800 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las producciones animadas más exitosas de Pixar.