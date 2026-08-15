"Coco 2" ya tiene fecha: Miguel volverá a un nuevo mundo

La historia de Miguel Rivera y su conexión con el Día de Muertos tendrá una nueva página. Pixar confirmó el desarrollo de "Coco 2", secuela de la exitosa película animada que conquistó al público con una historia sobre la familia, la memoria y las tradiciones mexicanas.
El anuncio se realizó durante la convención D23, donde el estudio también presentó el primer arte conceptual del proyecto. La imagen muestra a Miguel convertido en adolescente, nuevamente con su guitarra y acompañado por Dante, su inseparable xoloitzcuintle, mientras se prepara para una nueva aventura en el reino de los difuntos.
Aunque todavía faltan varios detalles por conocer, Pixar ya estableció una fecha para el esperado regreso: "Coco 2" llegará a los cines en noviembre de 2029. Esto significa que los seguidores de la película tendrán que esperar varios años antes de reencontrarse con los personajes.
La secuela retomará la historia tiempo después de los acontecimientos de la primera entrega y tendrá como uno de sus principales elementos el regreso de Ernesto de la Cruz, interpretado nuevamente en su versión original por Benjamin Bratt. El actor adelantó que el antiguo ídolo tendrá una participación clave en la nueva aventura.
"Para algunos, Miguel es un pequeño problema que arruinó una carrera y destruyó un legado", explicó Bratt durante el panel de D23. "Ernesto de la Cruz está de vuelta para vengarse, enviando a Miguel a una aventura de regreso a la Tierra de los Muertos".
La trama llevará a Miguel a formar una alianza tan inesperada como incómoda: deberá unir fuerzas precisamente con el hombre que alguna vez lo traicionó. Esta relación será uno de los ejes de la historia y podría poner nuevamente a prueba los vínculos entre la familia, la memoria y el mundo de los muertos.
El regreso de "Coco" también representa la oportunidad de volver a explorar una de las tradiciones mexicanas que la película ayudó a acercar a audiencias de todo el mundo. El Día de Muertos, celebrado cada 1 y 2 de noviembre, combina antiguas cosmovisiones indígenas con elementos de las festividades católicas introducidas durante la época colonial.
La primera película fue resultado de un amplio proceso de investigación cultural. Antes de producirla, integrantes de Pixar viajaron por distintas regiones de México y visitaron comunidades, mercados, museos, iglesias y talleres para conocer de cerca las tradiciones que posteriormente llevarían a la pantalla.
Estrenada en 2017, "Coco" obtuvo una recepción especialmente favorable de la crítica y el público. La cinta consiguió un 97 % de aprobación de los críticos en Rotten Tomatoes y recibió importantes reconocimientos, entre ellos dos Premios Óscar: mejor película de animación y mejor canción original por "Recuérdame". Su éxito también fue contundente en taquilla. Más de 21 millones de espectadores mexicanos acudieron a los cines durante sus primeras cinco semanas y la película terminó recaudando más de 800 millones de dólares a nivel mundial, consolidándose como una de las producciones animadas más exitosas de Pixar.
Para "Coco 2", Pixar reunirá nuevamente a parte del equipo creativo de la primera película. Lee Unkrich retomará la dirección junto a Adrian Molina, mientras que Mark Nielsen estará a cargo de la producción. El proyecto se suma a la estrategia del estudio de continuar algunas de sus franquicias más reconocidas, después de éxitos recientes como "Inside Out 2" y los próximos estrenos de "Toy Story 5" y "The Incredibles 3". Por ahora, Miguel, Dante y los habitantes de la Tierra de los Muertos tienen mucho camino por recorrer antes de llegar nuevamente a los cines.