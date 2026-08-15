Marvel presenta el elenco de su nueva película de X-Men

Marvel anunció este viernes que el actor estadounidense Adam Driver liderará el esperado reparto de la nueva película de los X-Men en su incorporación al universo Marvel, que llegará a la gran pantalla el próximo 5 de mayo de 2028.
Driver apareció por sorpresa en un video pregrabado durante la D23, la gran convención de Disney, para confirmar su participación en este proyecto, en el que interpretará a el villano Señor Siniestro.Adam Driver es un actor estadounidense reconocido por su paso de marine militar a estrella de cine y nominado al Óscar. Saltó a la fama en la televisión con la serie Girls (2012) y alcanzó fama mundial al interpretar al villano Kylo Ren en la trilogía secuela de Star Wars (2015-2019).
Junto a la estrella de proyectos como 'Megalopolis', la nueva entrega de los X-Men estará integrada por Christopher Abbott en el papel de Charles Xavier, también conocido como el Profesor X.Christopher Abbott (nacido en 1986) es un versátil actor estadounidense de cine independiente, televisión y teatro. Saltó a la fama por interpretar a Charlie en la serie Girls de HBO y recibió una nominación al Globo de Oro por la miniserie Catch-22.
Inde Navarrette ('Obsession') interpretará a Pícara (Rogue).Inde Navarrette (nacida como Danielle Fabiola Navarrette el 3 de marzo de 2001 en Tucson, Arizona) es una actriz estadounidense de raíces mexicanas y australianas. Ganó gran reconocimiento internacional al interpretar a Estela de la Cruz en 13 Reasons Why (2020), a Sarah Cushing en Superman & Lois (2021) y consolidarse como estrella del cine de terror psicológico con el fenómeno taquillero Obsession (2025/2026).
Maya Boyd interpreta a Tormenta (Storm).La trayectoria de la actriz estadounidense Maya Boyd destaca por un ascenso meteórico desde los escenarios universitarios hasta convertirse en una gran estrella de Broadway y dar el salto al universo de los superhéroes de Marvel Studios.
Kit Connor como Cíclope. Kit Sebastian Connor (nacido el 8 de marzo de 2004 en Croydon, Inglaterra) es un actor británico que comenzó su carrera infantil a los ocho años. Alcanzó fama mundial al protagonizar la exitosa serie de Netflix Heartstopper como Nick Nelson, rol que le valió un premio Emmy Infantil y Familiar.
Sadie Sink como Jean Grey. Sadie Sink es una actriz estadounidense nacida en Texas en 2002. Comenzó su carrera infantil en el teatro de Broadway con obras como Annie. Alcanzó la fama mundial al interpretar a Max Mayfield en la serie de Netflix Stranger Things y consolidó su carrera con películas como The Whale y Spider-Man: Brand New Day.
Samara Weaving como Emma Frost. Samara Weaving es una actriz y modelo australiana nacida el 23 de febrero de 1992. Se consolidó como un ícono del cine de terror moderno y la comedia negra, tras destacar en la televisión de su país y dar el salto a producciones internacionales de gran éxito.
El anuncio se produjo en el marco de la D23, la mayor convención de la compañía, en la que revela sus grandes apuestas de cartelera para los próximos años.
Esta imagen muestra al director de cine estadounidense Jake Schreier. Es conocido por dirigir películas y videos musicales.Dirigió la película del Universo Cinematográfico de Marvel Thunderbolts*.Fue elegido para dirigir la nueva película de los X-Men para Marvel Studios.