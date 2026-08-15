Marvel presenta el elenco de su nueva película de X-Men

Driver apareció por sorpresa en un video pregrabado durante la D23, la gran convención de Disney, para confirmar su participación en este proyecto, en el que interpretará a el villano Señor Siniestro.Adam Driver es un actor estadounidense reconocido por su paso de marine militar a estrella de cine y nominado al Óscar. Saltó a la fama en la televisión con la serie Girls (2012) y alcanzó fama mundial al interpretar al villano Kylo Ren en la trilogía secuela de Star Wars (2015-2019).