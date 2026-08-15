Horóscopo de hoy, 15 de agosto, predicciones de cada signo zodiacal

Buen día también para las relaciones de pareja si la hay, o quizá de encontrarla.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Mantienes una relación sentimental muy escasa de comunicación. Si no te encuentras cómodo con ella, abandona antes de que sea tarde. En el trabajo, también te apetecen cambios; puede ser justo lo que necesites. Actúa con prudencia.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La familia ocupará un gran espacio en el día de hoy; te sentirás con ganas de compartirlo todo con los tuyos, y disfrutarás cada minuto que pases en su compañía.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Recibirás visitas inesperadas que podrían romperte el presupuesto. Querrás agradar en todo lo que puedas, pero no dispondrás del tiempo necesario. Los astros te deparan suerte en el juego y con ella podrás contar durante todo el día; tan sólo necesitas ejercitar la paciencia.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Jornada muy propicia para el optimismo de los nuevos proyectos. El Sol influye muy positivamente en el signo y esparce su energía a las actividades que dependan de tu iniciativa, también en lo sentimental, si estás buscando pareja.
LEO (23 julio - 22 agosto). Algún hecho relacionado con la música te tendrá ocupado e ilusionado. Puedes conocer a alguien que te atraiga de forma especial y beneficiosa para ti. No lo dejes pasar de lado. Se prevén relaciones con el extranjero, bien por un viaje, bien a través de una persona.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Debes confiar en tu buena estrella y dejarte llevar por el amor en el día de hoy. Vivirás pasiones con la persona amada, y si no tienes pareja, será un buen momento para encontrarla. Confía en tu capacidad mental en el trabajo y fuera de él.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los cambios repentinos de tiempo no serán buenos para vosotros. Como a las personas mayores y a los bebés, hoy os afectará especialmente el giro de temperaturas. Posibilidad de que conozcas a una persona interesante para tu futuro profesional.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Los planes que hoy puedas hacer podrían estropearse antes de que termine el día, ya que vas a estar rodeado de imprevistos y de sorpresas. Buen momento para que alguien de tu entorno te encienda la luz en el terreno sentimental, ofreciéndote la posibilidad de ver la realidad.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La decisión de preocuparte por tu salud y por tu figura se hace firme en el día de hoy, en el que determinas una serie de actitudes en base a las cuales te vas a regir a partir de hoy. También decisiones firmes en el terreno amoroso, en el que no encontrarás sino comprensión y fidelidad.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Vivirás con noticias muy alentadoras respecto a tus finanzas, bien porque puede ser la época en que se acaba una hipoteca, bien porque alguna herencia se hace finalmente efectiva. Es hora de celebraciones, aunque moderadas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Las cuestiones económicas irán a mejor, porque tendrás ofertas de cambios laborales interesantes, aunque puede que en la misma empresa. Eso te permitirá acceder al préstamo que deseas para mejorar un poco tus condiciones de vida.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Un malentendido puede desencadenar una discusión en el terreno sentimental. Te encontrarás encendido y enérgico, con toda la carga de dinamita a tope dispuesta a explosionar. Las consecuencias de dicha batalla no serán visibles hasta que pase el humo de los cañones.