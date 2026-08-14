Barcelona ya tiene al reemplazo de Julián, sufren revés y ultimátum por Enzo

El futbolista argentino Cristian 'Cuti' Romero publicó este viernes una carta de despedida de su actual equipo, el Tottenham, junto con un vídeo de sus goles después de cinco temporadas en el equipo: "Hoy me despido de un lugar que durante cinco temporadas ha sido mucho más que un club. Ha sido mi hogar, mi reto y el lugar donde mi familia y yo hemos construido una parte tan importante de nuestras vidas".