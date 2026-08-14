Barcelona ya tiene al reemplazo de Julián, sufren revés y ultimátum por Enzo

Estos son los últimos movimientos en el mercado de fichajes de este viernes 14 de agosto: rumores, salidas y los refuerzos en los grandes equipos internacionales.
OFICIAL // El Fluminense anunció la rescisión del contrato del técnico argentino Luis Zubeldía tras el empate que el conjunto brasileño cedió el pasado martes en el Maracaná por 0-0 ante el Independiente Rivadavia y que puso en riesgo su clasificación a cuartos de final de la Libertadores.
OFICIAL // Satpayev se marcha del Chelsea de Xabi Alonso y se va cedido al Burnley.
El futbolista argentino Cristian 'Cuti' Romero publicó este viernes una carta de despedida de su actual equipo, el Tottenham, junto con un vídeo de sus goles después de cinco temporadas en el equipo: "Hoy me despido de un lugar que durante cinco temporadas ha sido mucho más que un club. Ha sido mi hogar, mi reto y el lugar donde mi familia y yo hemos construido una parte tan importante de nuestras vidas".
"Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno más de vosotros desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada cántico, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí. Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre se quedará aquí", finalizó Romero en su carta de despedida. Según informa Fabrizio Romano ya firmó su contrato con el Atlético de Madrid.
OFICIAL // Ciro Immobile anunció este viernes su retiro del fútbol tras más de 600 partidos como jugador profesional. El italiano lo anunció con su último equipo, el París FC.
OFICIAL // El futbolista croata Matía Barzic continuará en las filas del Elche CF por cuatro temporadas más, hasta el 30 de junio de 2030.
Gabriel Martinelli informó al Arsenal que no tiene intención de unirse al Galatasaray. Los ingleses estaban abiertos a escuchar ofertas, pero el brasileño quiere mantenerse en la Premier League.
Santi Aouna informa que el delantero Breel Embolo dejaría el fútbol europeo para marcharse a la MLS. El Atlanta United es el equipo que lo tiene en la mira.
Fabrizio Romano informa que el Como de Fabregas realizó su primer acercamiento por Delap, delantero del Chelsea.
OFICIAL // El internacional colombiano Kevin Castaño jugará cedido en el Atlético Mineiro por un año, tras llegar a un acuerdo con el River Plate de Argentina, según anunció este viernes el club brasileño.
OFICIAL // El Atlético Mineiro anunció este viernes el regreso del centrocampista brasileño Frederico Rodrigues Santos, más conocido como Fred, de vuelta al club en el que se formó después de trece años en el fútbol europeo.
OFICIAL // Fábio Baldé se convierte en nuevo jugador del Estrasburgo a cambio de 7 millones de euros.
Matteo Moretto detalla que el delantero español Borja Iglesias está en la mira de equipos de la MLS, aunque no hay una oferta formal.
OFICIAL // Davide Frattesi se convierte en nuevo jugador de la Lazio. Llega cedido, procedente del Inter de Milán.
El Tottenham está trabajando activamente para cerrar los fichajes de Savinho y Gakpo para reforzar su ofensiva.
OFICIAL // El AC Milan anunció la salida de Athekame, quien más adelante fue presentado como nuevo jugador del Olympique Lyon.
Barcelona sufre revés. El periodista Al Yaum detalla que el Al Hilal habrían subido el precio de 10 millones de euros a 15 por Joao Cancelo. Los azulgranas deberán intentar negociar con el club.
Fabrizio Romano confirma que el PSG ya tiene un acuerdo verbal entre PSG y Ajax por el extremo belga, Mika Godts. El traspaso sería por unos 55 millones de euros.
Matteo Moretto informa que Ferran Torres ya viajó rumbo a París para cerrar su fichaje por el PSG de Luis Enrique.
OFICIAL // El Al Ittihad de Arabia Saudita obtiene la cesión del atacante francés Rayane Messi, procedente del Estrasburgo.
Ben Jacobs informa que el ultimátum del Chelsea por Enzo Fernández llegó a su fin. El plazo era hasta este viernes, pero recibieron oferta por parte del Manchester City. Ahora se está a la espera de si los citizens insistirán por un precio superior a los 120 millones.
Maresca sobre la posible salida de Rodri: "La ventana de fichajes está abierta. Podemos comprar jugadores, vender jugadores. Todo es posible. Acabo de ver a Rodri en el edificio, le di un fuerte abrazo y veremos qué pasa".
Fabrizio Romano informó en exclusiva que "el Barcelona baraja las opciones del delantero del Sporting, Luis Suárez, si no se concreta el fichaje de Julián Álvarez".
"No es fácil, ya que es una pieza clave para el Sporting, pero forma parte de la lista de deseos del Barça. El Barça solo considerará a Suárez y otras opciones a partir de la próxima semana, si el fichaje de Julián Álvarez sigue sin concretarse", explicó el experto en fichajes.
OFICIAL // El Bayern Múnich anunció la baja de Armindo Sieb. El jugador ya fue presentado por Los Ángeles FC de la MLS.