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Futbolista argentino en la mira: expareja no calla y exhibe dura situación con su hijo

Famoso jugador argentino en la mira: su expareja expone la situación que vivió con su hijo y hace confesión en sus redes sociales.

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Expareja de jugador argentino revela lo que vivió tras tener que dejar la casa donde residía con su hijo tras la separación con reconocido futbolista.
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Eva García es una reconocida influencer española, quien compartió un duro posteo sobre el momento que atraviesa con su hijo.

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La creadora de contenido fue pareja de Alejandro Garnacho, exjugador del Manchester United, Chelsea y ahora parte del Aston Villa en la Premier League.
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Sin embargo, tras varios ida y vuelta, pusieron fin a su relaciónteniendo a un hijo en común.
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Ahora la influencer ha expuesto una situación y muchos señalan como culpable al futbolista argentino.
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A través de sus redes sociales, expuso que tuvo que abandonar la casa donde residía con su hijo: "Han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí".
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"Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo hemos reconstruido nuestra vida desde que todo cambió", comenzó exponiendo en sus redes sociales.
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"Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos. Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción, y aquí mi hijo ha crecido rodeado de recuerdos que siempre llevaré conmigo", complementó.
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"Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí", revela.
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Y añade: "Y quizá eso sea lo que más duele: saber que hiciste todo lo que estaba en tu mano para evitar una despedida que nunca quisiste tener. Que intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida".
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"Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar. Porque mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido, seguiré construyéndolo una y otra vez", agregó.
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Y cerró: "Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros. Y aunque hoy nos toque empezar de nuevo, sé que mientras nos tengamos el uno al otro, siempre tendremos un hogar".
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Tras la publicación, el futbolista fue señalado como el culpable pese a que no lo mencionó. Toda esta situación generó que el argentino tomara una decisión.
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Garnacho tomó la determinación de cerrar su cuenta de Instagram luego de la dura carta de su expareja en redes sociales.
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Eva García acompañó al jugador durante su etapa en el Manchester United junto a su pequeño. Sin embargo, la española decidió terminar su relación de cuatro años con el futbolista.
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Según la prensa española e inglesa, la ruptura se dio a mediados de 2025 tras varias separaciones temporales.
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Luego el jugador fue relacionado con dos creadoras de contenido, lo que marcó la separación definitiva de la madre de su hijo.
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En su carrera profesional, Garnacho ha emprendido una nueva aventura con el Aston Villa tras su paso desaparcibido por el Chelsea.
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Ahora, el argentino afronta un nuevo escándalo tras la situación que atravesó su expareja y su hijo.
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